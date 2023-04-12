Волосы на нетипичных участках тела — что такое гирсутизм, гипертрихоз, вирилизм и как их отличить

Волосы на теле человека — абсолютно нормальное явление как для мужчин, так и для женщин. Но в некоторых случаях чрезмерное оволосение может не только вызывать дискомфорт, но и свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Речь идет о таких состояниях, как гирсутизм, гипертрихоз и вирилизм. Их часто путают между собой, но это разные понятия.
Эндокринолог Дина Крылова рассказала платформе Береги себя, почему появляются чрезмерные волосы на теле женщины и когда следует обратиться к врачу.
Гирсутизм — это чрезмерное оволосение женского тела на типичных для мужчин местах: на верхней губе, подбородке, груди, животе, спине и внутренней части бедер. 5–10% женщин на планете имеют это состояние.
Чрезмерные волосы темные, жесткие и короткие. Прежде всего, это связано с повышением уровня мужских гормонов (андрогенов).
Проверить наличие гирсутизма можно по шкале Ферримана-Галвея. Нужно оценить оволосение на девяти участках тела, поставив от одного до четырех баллов.
Далее проанализируй общий результат:
На это могут быть разные причины:
Гипертрихоз отличается от гирсутизма тем, что при этом состоянии избыточные волосы возникают на тех участках тела, где волосы и так обычно растут.
Вирилизм — это состояние, при котором у женщины наблюдается не только гирсутизм, но и увеличение клитора, уменьшение груди и матки, снижение тембра голоса, увеличение мышц, акне и облысение по мужскому типу.
Вирилизм возникает при ярко выраженном воздействии андрогенов на организм женщины.
Эндокринолог советует женщинам обратиться к врачу, если в течение нескольких месяцев они наблюдают у себя сильный и быстрый рост волос на теле или симптомы вирилизма.
Специалист по гормональным заболеваниям назначит тебе все необходимые обследования и при необходимости разработает план лечения.
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