Волосы на нетипичных участках тела — что такое гирсутизм, гипертрихоз, вирилизм и как их отличить

Волосы на теле человека — абсолютно нормальное явление как для мужчин, так и для женщин. Но в некоторых случаях чрезмерное оволосение может не только вызывать дискомфорт, но и свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Речь идет о таких состояниях, как гирсутизм, гипертрихоз и вирилизм. Их часто путают между собой, но это разные понятия.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала платформе Береги себя, почему появляются чрезмерные волосы на теле женщины и когда следует обратиться к врачу.

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Что такое гирсутизм

Гирсутизм — это чрезмерное оволосение женского тела на типичных для мужчин местах: на верхней губе, подбородке, груди, животе, спине и внутренней части бедер. 5–10% женщин на планете имеют это состояние.

Чрезмерные волосы темные, жесткие и короткие. Прежде всего, это связано с повышением уровня мужских гормонов (андрогенов).

Проверить наличие гирсутизма можно по шкале Ферримана-Галвея. Нужно оценить оволосение на девяти участках тела, поставив от одного до четырех баллов.

Далее проанализируй общий результат:

менее восьми баллов — гирсутизм отсутствует; 8–15 баллов — легкий гирсутизм; более 15 баллов — умеренный или тяжелый гирсутизм.

Почему у женщины повышаются мужские гормоны

На это могут быть разные причины:

заболевания яичников (синдром поликистозных яичников, опухоль яичника и т.п.);

болезни надпочечников (андроген-продуцирующая опухоль надпочечников, болезнь или синдром Иценко-Кушинга, врожденная гиперплазия надпочечников);

прием некоторых лекарственных препаратов (андрогенов, анаболических стероидов, даназола, гормональных контрацептивов с андрогенным прогестагеном);

гиперпролактинемия — повышенный уровень гормона пролактина;

синдром резистентности к инсулину;

идиопатический или семейный гирсутизм.

Что такое гипертрихоз

Гипертрихоз отличается от гирсутизма тем, что при этом состоянии избыточные волосы возникают на тех участках тела, где волосы и так обычно растут.

Что такое вирилизм

Вирилизм — это состояние, при котором у женщины наблюдается не только гирсутизм, но и увеличение клитора, уменьшение груди и матки, снижение тембра голоса, увеличение мышц, акне и облысение по мужскому типу.

Вирилизм возникает при ярко выраженном воздействии андрогенов на организм женщины.

Когда обращаться к врачу

Эндокринолог советует женщинам обратиться к врачу, если в течение нескольких месяцев они наблюдают у себя сильный и быстрый рост волос на теле или симптомы вирилизма.

Специалист по гормональным заболеваниям назначит тебе все необходимые обследования и при необходимости разработает план лечения.

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