Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що з ним робити

Здоров’я — унікальна річ, яку ми маємо берегти з усіх сил, особливо під час війни. Проте наразі тисячі українок не мають доступу до якісної та своєчасної медичної допомоги. Або ж бояться звернутися до фахівців з делікатними проблемами.

Гінекологиня Світлана Коханенко розповіла для Вікон про одне з найпоширеніших гінекологічних захворювань — цистит — та дала дієві поради жінкам, які нині перебувають у складній ситуації.

Що таке цистит

Цистит — це запалення сечового міхура, яке може виникати внаслідок бактеріальної або грибкової інфекції. Пані Світлана пояснює, що цистит може бути як самостійним захворюванням, так і проявом якогось іншого патологічного стану.

Зараз також дивляться

І хоч самим циститом неможливо заразити свого партнера, якщо за хворобою криється урогенітальна інфекція (наприклад, хламідії або мікоплазма), то жінка цілком може передати неприємний “подарунок” шляхом незахищеного статевого акту.

Тож як не сплутати цистит з іншими захворюваннями?

Симптоми циститу

Цистит проявляється дискомфортом, різзю та печінням під час акту сечовипускання. Якщо ж пацієнтка має ще урогенітальну інфекцію, то спостерігатимуться додаткові скарги з боку піхви та патологічні виділення.

Тому для встановлення точного діагнозу необхідно звернутись до гінеколога та здати такі аналізи:

загальний аналіз сечі;

урогенітальний мазок на флору;

бакпосів з піхви;

обстеження на урогенітальні інфекції методом ПЛР.

Немає доступу до лікаря: що робити

Якщо в жінки немає зараз можливості звернутись до лікарні та є сумніви щодо діагнозу, то за перших симптомів циститу можна випити знеболювальні засоби з домашньої аптечки: Ібупрофен, Німесил або Диклофенак.

Самостійно призначати собі антибіотики не потрібно. Варто розуміти, що знеболювальне не лікує, а лише тимчасово знімає неприємні симптоми.

Тому за першої нагоди необхідно звернутись до гінеколога або ж зв’язатися з лікарем онлайн. Адже це в будь-якому разі краще за самостійний прийом медичних препаратів.

Крім того, якщо йдеться про цистит, то не можна прогрівати низ живота, хай як хочеться.

Дуже часто пацієнтки говорять, що настає полегшення, коли вони беруть теплу пляшку з водою та прогрівають нею сечовий міхур. Але якщо ми не знаємо, в чому причина циститу, то щоб інфекція не пішла далі на нирки, гріти не рекомендовано, — зазначає гінекологиня.

Хронічний цистит: причини та лікування

На жаль, досить часто цистит переходить у хронічну форму. Це пов’язано з рядом чинників:

самолікуванням;

бездіяльністю пацієнтки;

лікуванням лише симптомів, а не причин захворювання;

наявністю супутніх інфекцій, що передаються статевим шляхом;

зниженим імунітетом на фоні переохолодження та розвитку патогенної флори тощо.

Проте Коханенко вважає, що все-таки вилікувати цистит, навіть хронічний, можна. Для цього потрібно підібрати адекватну терапію, перед цим з’ясувавши причину захворювання.

Поради жінкам у гарячих точках

Найголовнішою порадою для підтримки особистої гігієни в зоні бойових дій є використання гігієнічних засобів. Потрібно принаймні двічі на день використовувати вологі серветки, а також змінювати засоби гігієни під час менструації хоча б раз на чотири – п’ять годин.

Ці прості правила допоможуть зберегти жіноче здоров’я навіть у жорстких умовах війни та не дати інфекціям можливості поширюватись в організмі.

Лікування за кордоном

Мільйони жінок виїхали з України після 24 лютого. Деякі з них уже відчули потребу в гінекологічній допомозі. Проте перед ними постали нові проблеми: мовний бар’єр та кусючі ціни на медичні послуги у європейських клініках.

Тому українки можуть зволікати з походом до лікаря. Що ж робити в такому разі?

Гінекологиня радить попри все звертатись до спеціаліста та не терпіти, якщо йдеться про гострий стан: кровотечу чи нестерпний біль.

Якщо ж жінка хоче пройти, наприклад, профілактичний огляд, то з цим можна почекати до приїзду в Україну.

Як уже зазначалось вище, отримати медичну консультацію можна й онлайн, проте варто пам’ятати, що в більшості країн Європи препарати продаються тільки за рецептом. Це означає, що якщо український лікар призначить тобі ліки, то не завжди можна буде їх купити.

Польща прийняла найбільше наших переселенців. Тож якщо ти шукаєш аналоги українських медикаментів за кордоном, читай, які ліки купити в Польщі. Дієва порада — подивитись в інтернеті назву діючої речовини в препараті.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!