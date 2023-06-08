Як правильно мити полуницю в домашніх умовах: ефективні методи

Полуниця насправді потребує особливого догляду. Оскільки ягоди не мають шкірки, її необхідно ретельно очищати.
Таким чином можна позбутися шкідливих речовин. Як правильно мити полуницю — читай у матеріалі.
У холодильнику (сухому місці) полуницю можна зберігати до тижня. Скоротити цей термін може надлишок вологи чи пліснява. Кілька запліснілих ягід можуть швидко зіпсувати всі ягоди в місткості.
З полуницею виходять неймовірно смачні десерти, але цю ягоду можна використовувати й з іншими продуктами. Раніше ми розповідали про рецепт шашлику з полуницею від Алекса Якутова.