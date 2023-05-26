Їжа та рецепти

Скільки коштує полуниця у Києві в супермаркетах та на базарах: ціни та чому вони впали

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Травня 2023, 16:15
Скільки коштує полуниця у Києві в супермаркетах та на базарах: ціни та чому вони впали
Фото: Unsplash

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