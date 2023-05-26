Скільки коштує полуниця у Києві в супермаркетах та на базарах: ціни та чому вони впали

Полуниця — улюблена ягода багатьох людей. З приходом літа прилавки супермаркетів ломляться від надлишку. І це невипадково. Українці додають її до випічки, роблять з неї консервації та їдять цілими тарілками у свіжому вигляді.

Але ще тиждень тому ці смачні ягоди могли собі дозволити не всі. Скільки коштує полуниця у Києві зараз і де її вигідніше купувати — читай у матеріалі.

Скільки коштує полуниця у Києві: огляд цін у супермаркетах

У 2023 році сезон реалізації ягоди з відкритого ґрунту трохи затримався через холодну весну.

Торік ціни на полуницю були на 25% нижчими. Цього тижня ціна полуниці у супермаркетах Києва стартує від 80 до 140 гривень за кілограм.

Але в деяких маркетах ціни на полуницю досі вдвічі, а то й утричі можуть перевищувати ринкові.

Ціна полуниці Київ: ринки

На базарах та популярних ярмарках столиці ягоду можна купити за більш-менш демократичними цінами. Тут вибір ягід дуже великий — від великих до середніх.

Ціна на місцевих ринках стартує від 95 гривень та закінчується 125 гривнями за 1 кілограм. А ось біля метро можна знайти полуницю по 90 гривень за кілограм.

Чому знизилася ціна на полуницю

Ціни на полуницю у столиці ще минулого тижня дуже кусалися, адже містянам продавали тепличні ягоди. Але цього тижня вже стартували продажі полуниці з відкритого ґрунту. Тому ціни знизилися і можуть ще трохи впасти до кінця сезону улюбленої літньої ягоди.

З полуницею виходять неймовірно смачні десерти, але цю ягоду можна використовувати й з іншими продуктами. Раніше ми розповідали про рецепт шашлику з полуницею від Алекса Якутова.