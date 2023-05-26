Сколько стоит клубника в Киеве в супермаркетах и на рынке: цены и почему они упали

Клубника — любимая ягода многих людей. С приходом лета прилавки супермаркетов ломятся от ее переизбытка. И это — не случайность.

Украинцы добавляют ее в выпечку, делают из нее консервацию и едят целыми тарелками в свежем виде. Но еще неделю назад эти вкусные ягоды могли себе позволить не все. Сколько стоит клубника в Киеве сейчас и где ее выгоднее покупать — читай в материале.

Сколько стоит клубника в Киеве: обзор цен в супермаркетах

В 2023 году сезон реализации ягоды из открытой почвы немного задержался из-за холодной весны.

Кроме того, в прошлом году цены на клубнику были на 25% ниже. На этой неделе цена клубники в супермаркетах Киева стартует от 80 до 140 гривен за килограмм. Но в некоторых маркетах цены на клубнику до сих пор вдвое, а то и втрое могут превышать рыночные.

Цена клубники Киев: рынки

На базарах и популярных ярмарках столицы ягоду можно купить по более-менее демократичным ценам. Здесь выбор ягод очень большой — от крупных до средних.

Цена на местных рынках стартует от 95 гривен и заканчивается 125 гривнами за 1 килограмм. А вот возле метро можно найти клубнику и по 90 гривен за килограмм.

Почему снизилась цена на клубнику

Цены на клубнику в столице еще на прошлой неделе очень кусались, ведь горожанам продавали тепличные ягоды. Но на этой неделе уже стартовала продажа клубники из открытого грунта. Поэтому цены снизились и могут еще немного упасть до конца сезона любимой летней ягоды.

С клубникой получаются невероятно вкусные десерты, но эту ягоду можно использовать и с другими продуктами. Ранее мы рассказывали рецепт шашлыка с клубникой от Алекса Якутова.