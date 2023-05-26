(Не) за все деньги мира. Сезон клубники близится к пику

Несмотря на холодную, дождливую и даже снежную погоду, на Закарпатье в открытом грунте созревают два итальянских сорта натуральной клубники. Секрет сочных и крупных ягод — в европейских технологиях, которые используют хозяева плантации.

Клубничные ряды покрыты черной пленкой, чтобы не росли сорняки. Ведь ягода не может жить, когда вокруг много трав, делится хозяйка. Также к каждому кусту подведен капельный полив.

Благодаря этим технологиям, плодородному чернозему и солнцу, ягодки с поля не похожи на настоящие. Они большие, сладкие, качественные и главное — натуральные, ведь хозяева не обрабатывают урожай нитратами.

Кусты удобряли осенью и ранней весной, теперь они получают только родниковую воду. Как говорит владелица поля Валерия, на Закарпатье выращивают настоящую био клубнику, без химических примесей.

Первый урожай собирали две недели назад, теперь сбор происходит через день. Работы и урожая много, но рынок сбыта ограничен из-за войны.

Сбор урожая будут продолжать еще месяц, а значит, клубничный сезон постепенно приближается к своему пику. Это влияет и на цену ягоды. Так, с 200 грн за кг цена упала почти в четыре раза. Оптовая — 50 грн, розничная — 60 грн за кг.

Ближе к завершению сезона ягоды станут еще дешевле. Тогда их лучше покупать для заморозки или приготовления варенья. Если хочется сделать варенье уже сейчас, читай, как приготовить варенье из клубники.

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