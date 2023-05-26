Сложно, но вполне реально! Как отстирать клубнику с одежды

Начался долгожданный сезон клубники. Ее любители готовы даже отдать немалую сумму за ранние плоды. Но у клубники есть минус, ее тяжело отстирать с одежды. Поэтому действовать надо быстро и аккуратно. Мы расскажем, как отстирать клубнику с одежды.

Как отстирать клубнику с одежды

Если клубника попала тебе на одежду, следует действовать быстро. Но надо запомнить одно правило — не оттирай пятно клубники влажной салфеткой. Так сок клубники еще больше впитается в ткань, и пятно будет еще сложнее вывести.

Сначала пятно нужно промокнуть салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Далее надо отстирать пятно клубники. Сделать это можно магазинными пятновыводителями. Но если у тебя их нет под рукой, помогут те средства, которые можно найти дома.

Как отстирать клубнику кипятком

Вывести пятно клубники с хлопковых и натуральных тканей поможет кипяток. Тонкой струей горячую воду надо лить на загрязненное место. Но важен именно кипяток, ведь просто горячая вода не даст желаемого эффекта. Однако этот метод не подойдет для шелка или других деликатных тканей.

Как отстирать клубнику солью

Убрать пятно клубники с деликатной ткани можно с помощью соли. Надо смешать соль крупного помола с водой до образования кашицы. Одежду разложить на ровной поверхности, обязательно подстелить под обратную сторону пятна бумажную салфетку.

Пятно обработать мягкой тряпочкой или губкой, смоченной в смеси. Кашицу надо наносить от края к середине. Периодически надо сменять салфетку.

Как вывести пятно клубники уксусом и содой

Вещь с пятном поместить под струю холодной проточной воды, потом излишки влаги мягко промокнуть, но не тереть. Далее надо приготовить жидкую кашицу из столового уксуса и пищевой соды.

Под пятно надо положить салфетку и нанести смесь. Через полчаса убрать смесь и прополоскать вещь под прохладной водой. Красное пятно от клубники должно заметно побледнеть или вовсе исчезнуть. Можно повторить процедуру, если пятно ушло не полностью.

Потом постирать одежду в стиральной машине в деликатном режиме при температуре до 40°С.

Как вывести пятно от клубники лимонной кислотой

Чтобы отстирать клубнику этим способом, надо 2 г лимонной кислоты развести в 250 мл прохладной воды. Нанести раствор на загрязненную область на 20 минут.

Потом надо постирать вещь вручную или в машинке при низкой температуре.

Как отстирать клубнику перекисью

Перекись водорода поможет растворить следы от ягод и фруктов. Надо смешать 1 ч. л. перекиси и 100 мл воды. С помощью мягкой тряпки или губки нанести средство на пятно. Через 5 минут тщательно все смыть водой. Перекись хорошо растворяет загрязнение, не надо передерживать ее на пятне больше, чем указано.

С приходом теплой температуры и летней поры многие люди начали устраивать пикники и выезды на природу. Поэтому актуален вопрос, как отстирать траву из одежды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!