Важко, але цілком реально! Як випрати полуницю з одягу

Почався довгоочікуваний сезон полуниці. Її любителі готові навіть віддати чималу суму за ранні плоди. Але полуниця має і негативні особливості, її важко випрати з одягу. Тому діяти треба швидко та обережно. Ми розповімо, як випрати полуницю з одягу.

Як випрати полуницю з одягу

Якщо полуниця потрапила тобі на одяг, треба діяти швидко. Але треба запам’ятати одне правило — не відтирай пляму полуниці вологою серветкою. Так сік полуниці ще більше вбереться в тканину, і пляму буде ще складніше вивести.

Спочатку пляму потрібно промокнути серветкою або паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Далі треба випрати пляму полуниці. Зробити це можна магазинними засобами для виведення плям. Але якщо в тебе їх немає під рукою, допоможуть засоби, які можна знайти вдома.

Як випрати полуницю окропом

Вивести пляму полуниці з бавовняних та натуральних тканин допоможе окріп. Тонким струменем гарячу воду треба лити на забруднене місце. Але важливо використовувати саме окріп, адже просто гаряча вода не дасть бажаного ефекту. Але цей метод не підійде для шовку чи інших делікатних тканин.

Як випрати полуницю сіллю

Прибрати пляму полуниці з делікатної тканини можна за допомогою солі. Потрібно змішати сіль великого помелу з водою до кашоподібного стану. Одяг розкласти на рівній поверхні, обов’язково підстелити під зворотний бік плями паперову серветку.

Пляму обробити м’якою ганчірочкою або губкою, змоченою у суміші. Кашку треба наносити від краю до середини. Періодично треба змінювати серветку.

Як вивести пляму полуниці оцтом та содою

Річ із плямою помістити під струмінь холодної проточної води, потім надлишки вологи м’яко промокнути, але не терти. Далі треба приготувати рідку кашку зі столового оцту та харчової соди.

Під пляму треба покласти серветку та нанести суміш. Через півгодини прибрати суміш і прополоскати річ під прохолодною водою. Червона пляма від полуниці має помітно збліднути або зовсім зникнути. Можна повторити процедуру, якщо пляма не зійшла повністю.

Потім випрати одяг у пральній машині в делікатному режимі за температури до 40°C.

Як вивести пляму від полуниці соком лимона чи лимонною кислотою

Щоб випрати полуницю цим способом, треба 2 г лимонної кислоти розвести у 250 мл прохолодної води. Нанести розчин на забруднену ділянку на 20 хвилин.

Потім треба випрати річ вручну або в машинці за низької температури.

Як випрати полуницю перекисом водню

Перекис водню допоможе розчинити сліди від ягід та фруктів. Потрібно змішати 1 ч. л. перекису та 100 мл води. За допомогою м’якої ганчірки або губки нанести засіб на пляму. Через 5 хвилин ретельно все змити водою. Перекис добре розчиняє забруднення, не треба перетримувати його на плямі більше, ніж зазначено.

З приходом теплої температури та літньої пори багато людей почали влаштовувати пікніки та виїзди на природу. Тож актуальним є питання, як відіпрати траву з одягу.

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