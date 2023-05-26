(Не) за всі гроші світу. Сезон полуниці наближається до піку

Попри холодну, дощову й навіть сніжну погоду, на Закарпатті у відкритому ґрунті дозрівають два італійські сорти натуральної полуниці. Секрет соковитих та великих ягід — у європейських технологіях, які використовують господарі плантації.

Полуничні ряди вкриті чорною плівкою, щоб не росли бур’яни. Адже ягода не може жити, коли навколо багато трав, ділиться господарка. Також до кожного куща підведений крапельний полив.

Завдяки цим технологіям, родючому чорнозему та сонцю, ягідки з поля не схожі на справжні. Вони великі, солодкі, якісні та головне — натуральні, адже господарі не кроплять врожай нітратами.

Кущі удобрювали восени та ранньою весною, тепер вони отримують лише джерельну воду. Як каже власниця поля пані Валерія, на Закарпатті вирощують справжню біо полуницю, без хімічних домішок.

Перший врожай збирали два тижні тому, тепер ягоди збирають через день. Роботи та врожаю багато, проте ринок збуту обмежений через війну.

Продовжуватимуть збір врожаю ще місяць, а отже, полуничний сезон поступово наближається до свого піка. Це впливає і на ціну ягоди. Так, з 200 грн за кг ціна впала майже вчетверо. Оптова — 50 грн, роздрібна — 60 грн за кг.

Ближче до завершення сезону ягоди стануть ще дешевшими. Тоді їх найкраще купувати для заморозки чи приготування варення. Якщо ж кортить зробити варення вже зараз, читай, як приготувати варення з полуниці.

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