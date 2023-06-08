Как правильно мыть клубнику в домашних условиях: эффективные методы

Клубника, на самом деле, требует особого ухода. Так как у ягоды нет кожуры, ее необходимо тщательно очищать. Таким образом можно избавиться от вредных веществ. Как правильно мыть клубнику — читай в материале.

Как правильно хранить клубнику

Самое главное правило — не мыть клубнику, если хочешь сохранить ее подольше. Хранить ягоды лучше всего в холодильнике, в специальном контейнере для ягод и фруктов. Также для хранения подойдут чистые, сухие банки. Перед тем как ставить клубнику в холодильник, перебери ее. Выброси ягоды, которые выглядят заплесневелыми или помятыми, или из которых сильно течет сок.

Как долго можно хранить клубнику

В холодильнике (сухом месте) клубнику можно хранить до недели. Сократить этот срок может переизбыток влаги или плесень. Несколько заплесневевших ягод могут быстро испортить все ягоды в емкости.

Как мыть клубнику: несколько основных правил

мой клубнику под проточной водой, ведь обычное ополаскивание в миске не так хорошо очищает ягоды;

держать под струей воды клубнику необходимо до тех пор, пока она не станет чистой;

если клубника очень грязная, ее необходимо замочить в воде на несколько минут.

Как правильно мыть клубнику способы

Проточная вода. Это — лучший метод мытья. Просто возьми ягоды и помой их в раковине, в дуршлаге или в руках, осторожно обдавая ее холодной водой из-под крана в течение 30 секунд. Замачивание клубники. Если клубника слишком грязная, просто замочи ее в холодной воде в глубокой миске на несколько минут. Таким образом ягоды всплывут наверх, а грязь и песок останутся на дне миски. Уксус. Этот метод поможет смыть пестициды с тепличных ягод. Для этого налей в миску несколько чашек холодной воды и чашку яблочного или винного уксуса, затем погрузи клубнику в воду на пять минут и тщательно промой. Пищевая сода. Для этого способа возьми 1 ч. л. пищевой соды и разведи в четырех чашках воды. После этого ягоды необходимо замочить на пять минут. Соль. Чтобы сделать ванну из соленой воды для ягод, раствори 1 ч. л. соли в одном стакане теплой воды. Дай смеси остыть и замочи ягоды минимум на пять минут. После этого ополосни ягоды под струей воды.

С клубникой получаются невероятно вкусные десерты, но эту ягоду можно использовать и с другими продуктами. Ранее мы рассказывали о рецепте шашлыка с клубникой от Алекса Якутова.