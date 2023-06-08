Как правильно мыть клубнику в домашних условиях: эффективные методы

Клубника, на самом деле, требует особого ухода. Так как у ягоды нет кожуры, ее необходимо тщательно очищать. Таким образом можно избавиться от вредных веществ. Как правильно мыть клубнику — читай в материале.
В холодильнике (сухом месте) клубнику можно хранить до недели. Сократить этот срок может переизбыток влаги или плесень. Несколько заплесневевших ягод могут быстро испортить все ягоды в емкости.
С клубникой получаются невероятно вкусные десерты, но эту ягоду можно использовать и с другими продуктами. Ранее мы рассказывали о рецепте шашлыка с клубникой от Алекса Якутова.