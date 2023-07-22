Виділяють кисень чи отруюють твою сім’ю? Усе, що тобі варто знати про недоліки кімнатних рослин

Найкращий подарунок на новосілля — кімнатна рослина? А що, якщо листочки чи квіти у красивому горщику можуть завдати шкоди здоров’ю людей та тварин?
Як обрати рослину додому та які потрібно оминати, УП.Життя розповіла кандидатка біологічних наук Ірина Єжель.
Багато кімнатних рослин є безпечними при вирощуванні, але стають небезпечними при потраплянні у шлунок, на слизові чи шкіру. Все через токсичні речовини, які потрібні рослинам для боротьби зі шкідниками.
Небезпечно не лише спробувати листя чи квітку рослини на смак, а й обривати колючки зі стебла чи навіть дихати пилком рослини. Колючки, наприклад, небезпечні тими мікроорганізмами, які на них живуть.
Небезпечно не лише спробувати листя чи квітку рослини на смак, а й обривати колючки зі стебла чи навіть дихати пилком рослини. Колючки, наприклад, небезпечні тими мікроорганізмами, які на них живуть.
— На відміну від рослин, які мають справжні листки, котрі можна з легкістю протерти від пилу, кактуси так просто не протреш. Тому увесь той пил, який накопичується на колючках, при уколі може потрапити під шкіру та спричинити зараження, — пояснює біологиня.
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Також є групи рослин, які небезпечні лише для тварин, а люди не відчуватимуть ніяких поганих симптомів.
Науковиця Ірина Єжель каже, що серед отруйних рослин є дуже популярні квіти.
А які рослини ще можуть зарадити конденсату у квартирі та як за ними доглядати, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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