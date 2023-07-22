Виділяють кисень чи отруюють твою сім’ю? Усе, що тобі варто знати про недоліки кімнатних рослин

Найкращий подарунок на новосілля — кімнатна рослина? А що, якщо листочки чи квіти у красивому горщику можуть завдати шкоди здоров’ю людей та тварин?

Як обрати рослину додому та які потрібно оминати, УП.Життя розповіла кандидатка біологічних наук Ірина Єжель.

Чому хатні рослини можуть бути небезпечними

Багато кімнатних рослин є безпечними при вирощуванні, але стають небезпечними при потраплянні у шлунок, на слизові чи шкіру. Все через токсичні речовини, які потрібні рослинам для боротьби зі шкідниками.

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Небезпечно не лише спробувати листя чи квітку рослини на смак, а й обривати колючки зі стебла чи навіть дихати пилком рослини. Колючки, наприклад, небезпечні тими мікроорганізмами, які на них живуть.

— На відміну від рослин, які мають справжні листки, котрі можна з легкістю протерти від пилу, кактуси так просто не протреш. Тому увесь той пил, який накопичується на колючках, при уколі може потрапити під шкіру та спричинити зараження, — пояснює біологиня.

Також є групи рослин, які небезпечні лише для тварин, а люди не відчуватимуть ніяких поганих симптомів.

Які кімнатні рослини є небезпечними

Науковиця Ірина Єжель каже, що серед отруйних рослин є дуже популярні квіти.

Азалія — впливає на серцевий ритм і може спричинити раптову смерть.

Рицина — небезпека при проковтуванні.

Олеандр — небезпека при проковтуванні.

Стапелія — неприємний запах може викликати алергію.

Кактус — отруйні колючки.

Диффенбахія — має отруйний сік.

Фікус — може викликати дерматит.

Аглаонема — може викликати розлади шлунку.

Еуфорбія — викликає опіки та навіть сліпоту.

Амариліс — небезпечною є цибулина, сік якої може призвести до розладів ШКТ.

Плющ — хоч і захищає приміщення від цвілі, його сік може призвести до смерті тварин.

А які рослини ще можуть зарадити конденсату у квартирі та як за ними доглядати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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