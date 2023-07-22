Выделяют кислород или отравляют твою семью? Все, что тебе следует знать о недостатках комнатных растений

Лучший подарок на новоселье — комнатное растение? А что, если листочки или цветы в красивом горшке могут нанести вред здоровью людей и животных?
Как выбрать растение домой, а какие нужно обходить, УП.Жизнь рассказала кандидат биологических наук Ирина Ежель.
Многие комнатные растения безопасны при выращивании, но становятся опасными при попадании в желудок, на слизистые или на кожу. Все из-за токсичных веществ, которые нужны растениям для борьбы с вредителями.
Опасно не только попробовать листья или цветок растения на вкус, но и обрывать колючки со стебля или даже дышать пыльцой растения. Колючки, например, опасны теми микроорганизмами, которые живут на них.
Опасно не только попробовать листья или цветок растения на вкус, но и обрывать колючки со стебля или даже дышать пыльцой растения. Колючки, например, опасны теми микроорганизмами, которые живут на них.
— В отличие от растений, имеющих настоящие листья, которые можно легко протереть от пыли, кактусы так просто не протрешь. Поэтому вся та пыль, которая накапливается на колючках, при уколе может попасть под кожу и вызвать заражение, — объясняет биолог.
Pexels
Есть группы растений, которые опасны только для животных, а люди не будут испытывать никаких плохих симптомов.
Ученая Ирина Ежель говорит, что среди ядовитых растений есть и очень популярные цветы.
А какие растения ещё могут помочь избавиться от конденсата в квартире и как за ними ухаживать, мы писали в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!