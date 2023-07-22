Выделяют кислород или отравляют твою семью? Все, что тебе следует знать о недостатках комнатных растений

Лучший подарок на новоселье — комнатное растение? А что, если листочки или цветы в красивом горшке могут нанести вред здоровью людей и животных?

Как выбрать растение домой, а какие нужно обходить, УП.Жизнь рассказала кандидат биологических наук Ирина Ежель.

Почему домашние растения могут быть опасны

Многие комнатные растения безопасны при выращивании, но становятся опасными при попадании в желудок, на слизистые или на кожу. Все из-за токсичных веществ, которые нужны растениям для борьбы с вредителями.

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Опасно не только попробовать листья или цветок растения на вкус, но и обрывать колючки со стебля или даже дышать пыльцой растения. Колючки, например, опасны теми микроорганизмами, которые живут на них.

— В отличие от растений, имеющих настоящие листья, которые можно легко протереть от пыли, кактусы так просто не протрешь. Поэтому вся та пыль, которая накапливается на колючках, при уколе может попасть под кожу и вызвать заражение, — объясняет биолог.

Есть группы растений, которые опасны только для животных, а люди не будут испытывать никаких плохих симптомов.

Какие комнатные растения опасны?

Ученая Ирина Ежель говорит, что среди ядовитых растений есть и очень популярные цветы.

Азалия — влияет на сердечный ритм и может повлечь внезапную смерть.

Рицина — опасность при проглатывании.

Олеандр — опасность при проглатывании.

Стапелия — неприятный запах может вызвать аллергию.

Кактус — ядовитые колючки.

Диффенбахия — имеет ядовитый сок.

Фикус — может вызвать дерматит.

Аглаонема — может вызвать расстройства желудка.

Эуфорбия — вызывает ожоги и даже слепоту.

Амариллис — опасна луковица, сок которой может привести к расстройствам ЖКТ.

Плющ — хоть и защищает помещение от плесени, его сок может привести к смерти животных.

А какие растения ещё могут помочь избавиться от конденсата в квартире и как за ними ухаживать, мы писали в нашем другом материале.

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