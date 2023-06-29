Вітамінний та охолоджуючий напій на літо! Розповідаємо п’ять рецептів приготування компоту з малини

Влітку нерідко хочеться смачних на корисних напоїв. Одним з таких може стати компот! А оскільки зараз сезон ягід, пропонуємо твоїй увазі п’ять рецептів приготування компоту з малини на різний смак.
Інгредієнти
Приготування
Очисти ягоди малини від сміття, бруду, листочків та плодоніжок та промий під проточною водою, але обережно, аби малина не пустила передчасно сік.
Ставимо на плиту каструлю з водою та доводимо її до кипіння. Далі додаємо нашу малину та цукор. Зауважимо, що кількість цукру може варіюватися, залежно від того, який саме компот ти хочеш приготувати: більш солодкий чи навпаки.
Варимо близько 5 хвилин, після чого знімаємо каструлю з вогню та накриваємо кришкою. Залиш компот хоча б на півгодини настоятись. Далі проціди компот в окрему каструлю та за бажання постав у холодильник, щоб він охолонув.
Буває, що з додаванням малини готуєш страву, і для рецепта потрібен лише сік, наприклад, для приготування желе. А що ж робити з м’якоті? З неї також можна зробити смачний компот. Для цього тобі знадобиться:
Для цього візьми м’якуш малини та помісти у каструлю. Туди ж додай воду та цукор. Якщо хочеш зробити компот солодшим — можеш додати більше цукру.
Постав каструлю на плиту та доведи до кипіння, після чого зменши вогонь до середнього і вари ще протягом 30 хвилин. Зніми каструлю з вогню і дай компоту охолонути. У цьому випадку компот можна не проціджувати, аби він мав більш насичений смак.
Пропонуємо тобі ще один рецепт компоту з малини у літньому та освіжаючому поєднанні з ожиною й м’ятою.
Передусім постав на плиту каструлю з водою. А поки вода кип’ятиться, підготуй ягоди та обережно промий їх та очисть від зайвого сміття.
Після того, як вода дійшла до кипіння, додай в каструлю ягоди, цукор та м’яту. На середньому вогні вари протягом 5 хвилин. Накрий кришкою, дай компоту настоятись і охолонути.
Фото: Unsplash
А як щодо поєднання солодкого разом із кислою вишнею? Спробуй, і будеш готувати лише за цим рецептом.
У каструлю налий води та закип’яти. Тим часом помий ягоди. Після того як вода закипіла, додай у воду цукор та вари до розчинення. Далі додай ягоди та вари компот протягом 7 хвилин. Зніми з вогню, накрий кришкою й остуди.
Влітку однією з найпопулярніших ягід є полуниця. Чому б не додати її до компоту з малини?
У каструлі з окропом розчини цукор. Додай туди малину з полуницею і вари протягом 5 хвилин після того, як компот закипить. Залиш компот настоятись під кришкою та подавай охолодженим.
Але до зими також варто підготуватись. Раніше ми розповідали, як приготувати полуничний компот та закрити його в банки.
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