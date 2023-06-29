Вітамінний та охолоджуючий напій на літо! Розповідаємо п’ять рецептів приготування компоту з малини

Влітку нерідко хочеться смачних на корисних напоїв. Одним з таких може стати компот! А оскільки зараз сезон ягід, пропонуємо твоїй увазі п’ять рецептів приготування компоту з малини на різний смак.

Компот з малини: класичний рецепт

Інгредієнти

500 г малини;

150 г цукру;

1 л води.

Приготування

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Очисти ягоди малини від сміття, бруду, листочків та плодоніжок та промий під проточною водою, але обережно, аби малина не пустила передчасно сік.

Ставимо на плиту каструлю з водою та доводимо її до кипіння. Далі додаємо нашу малину та цукор. Зауважимо, що кількість цукру може варіюватися, залежно від того, який саме компот ти хочеш приготувати: більш солодкий чи навпаки.

Варимо близько 5 хвилин, після чого знімаємо каструлю з вогню та накриваємо кришкою. Залиш компот хоча б на півгодини настоятись. Далі проціди компот в окрему каструлю та за бажання постав у холодильник, щоб він охолонув.

Компот з м’якоті малини

Буває, що з додаванням малини готуєш страву, і для рецепта потрібен лише сік, наприклад, для приготування желе. А що ж робити з м’якоті? З неї також можна зробити смачний компот. Для цього тобі знадобиться:

500 г м’якоті малини;

200 г цукру;

1 л води;

Приготування

Для цього візьми м’якуш малини та помісти у каструлю. Туди ж додай воду та цукор. Якщо хочеш зробити компот солодшим — можеш додати більше цукру.

Постав каструлю на плиту та доведи до кипіння, після чого зменши вогонь до середнього і вари ще протягом 30 хвилин. Зніми каструлю з вогню і дай компоту охолонути. У цьому випадку компот можна не проціджувати, аби він мав більш насичений смак.

Малиновий компот з ожиною та м’ятою

Пропонуємо тобі ще один рецепт компоту з малини у літньому та освіжаючому поєднанні з ожиною й м’ятою.

Інгредієнти

300 г малини;

300 г ожини;

150 г цукру;

2 л води;

кілька гілочок м’яти.

Приготування

Передусім постав на плиту каструлю з водою. А поки вода кип’ятиться, підготуй ягоди та обережно промий їх та очисть від зайвого сміття.

Після того, як вода дійшла до кипіння, додай в каструлю ягоди, цукор та м’яту. На середньому вогні вари протягом 5 хвилин. Накрий кришкою, дай компоту настоятись і охолонути.

Компот з малини та вишні

А як щодо поєднання солодкого разом із кислою вишнею? Спробуй, і будеш готувати лише за цим рецептом.

Інгредієнти

300 г малини;

250 г вишні;

200 г цукру;

2 л води.

Приготування

У каструлю налий води та закип’яти. Тим часом помий ягоди. Після того як вода закипіла, додай у воду цукор та вари до розчинення. Далі додай ягоди та вари компот протягом 7 хвилин. Зніми з вогню, накрий кришкою й остуди.

Малиновий компот з полуницею

Влітку однією з найпопулярніших ягід є полуниця. Чому б не додати її до компоту з малини?

Інгредієнти

300 г малини;

250 г полуниці;

250 г цукру;

2 л води.

Приготування

У каструлі з окропом розчини цукор. Додай туди малину з полуницею і вари протягом 5 хвилин після того, як компот закипить. Залиш компот настоятись під кришкою та подавай охолодженим.

Але до зими також варто підготуватись. Раніше ми розповідали, як приготувати полуничний компот та закрити його в банки.

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