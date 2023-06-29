З желатином чи без нього, буде смачно! Два рецепти желе з малини — покроково

Сезон малини в Україні вже стартував, хоч і дещо із запізненням. Тож для тих, хто любить поласувати малиною, у нас є дві гарні новини: малину можна зберігати до зими; взимку насолодитися нею можна у вигляді желе.

Як приготувати желе з малини з желатином та без нього, розповідаємо далі.

Желе з малини: рецепт без желатину

Малинове желе можна приготувати й без желатину. Ба більше, за таким рецептом його можна зберігати у холодильнику аж до зими!

Зараз також дивляться

Інгредієнти:

малина — 1 кг

цукор — 900 г

лимонна кислота — 3 г

Приготування малинового желе:

Помий та висуши малину. Перебий ягоди блендером до стану однорідної маси. Пропусти через сито масу, аби відокремити сік від м’якоті. Для желе нам потрібен лише сік, а ось із м’якоті можна зробити компот. Став сік на середній вогонь, доведи до кипіння та додай цукор. За кілька хвилин після закипання, додай лимонну кислоту та тримай на вогні ще три хвилини. Простерилізуй банки та залий малинове желе, закрий кришками й постав у темне та прохолодне місце!

Малинове желе з желатином: рецепт

Такий рецепт є простішим, але зберігати желе довго не вийде.

Інгредієнти:

малина — 300 г

вода — 6 склянок

желатин — 45 г

цукор — 3 ст. л

Приготування желе з малини:

Залий желатин теплою водою, у пропорціях, що вказані на пакуванні. Залиш його на 40 хвилин до повного охолодження води. Перебери та помий малину, висуши ягоди від води. Влий воду та постав її на вогонь, після закипання додай цукор. Вкинь в каструлю малину. Кип’яти малину з цукром у воді приблизно десять хвилин. Проціди сироп через сито, ягоди більше не потрібні. Влий желатин у сироп та перемішай. Розлий желе у форми та постав у холодильник на кілька годин.

Разом із малиною вже достигає й шовковиця! Раніше ми писали, що можна приготувати із ягід шовковиці.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!