З желатином чи без нього, буде смачно! Два рецепти желе з малини — покроково

Сезон малини в Україні вже стартував, хоч і дещо із запізненням. Тож для тих, хто любить поласувати малиною, у нас є дві гарні новини: малину можна зберігати до зими; взимку насолодитися нею можна у вигляді желе.
Як приготувати желе з малини з желатином та без нього, розповідаємо далі.
Малинове желе можна приготувати й без желатину. Ба більше, за таким рецептом його можна зберігати у холодильнику аж до зими!
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Такий рецепт є простішим, але зберігати желе довго не вийде.
Разом із малиною вже достигає й шовковиця! Раніше ми писали, що можна приготувати із ягід шовковиці.
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