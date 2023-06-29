С желатином или без него, будет вкусно! Два рецепта желе из малины — пошагово

Сезон малины в Украине уже стартовал, хоть и с опозданием. Для тех, кто любит полакомиться малиной, у нас есть две хорошие новости: малину можно хранить до зимы; зимой насладиться ею можно в виде желе.
Как приготовить желе из малины с желатином и без него, рассказываем дальше.
Малиновое желе можно приготовить без желатина. Более того, по такому рецепту его можно хранить в холодильнике вплоть до зимы!
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Этот рецепт проще, но хранить желе долго не получится.
Вместе с малиной уже созревает и шелковица! Раньше мы писали, что можно приготовить из ягод шелковицы.
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