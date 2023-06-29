С желатином или без него, будет вкусно! Два рецепта желе из малины — пошагово

Сезон малины в Украине уже стартовал, хоть и с опозданием. Для тех, кто любит полакомиться малиной, у нас есть две хорошие новости: малину можно хранить до зимы; зимой насладиться ею можно в виде желе.

Как приготовить желе из малины с желатином и без него, рассказываем дальше.

Желе из малины: рецепт без желатина

Малиновое желе можно приготовить без желатина. Более того, по такому рецепту его можно хранить в холодильнике вплоть до зимы!

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Ингредиенты:

малина — 1 кг

сахар — 900 г

лимонная кислота — 3 г

Приготовление малинового желе:

Помой и высуши малину. Перебей ягоды блендером до состояния однородной массы. Пропусти через сито массу, чтобы отделить сок от мякоти. Для желе нам нужен только сок, а вот из мякоти можно сделать компот. Ставь сок на средний огонь, доведи до кипения и добавь сахар. Через несколько минут после закипания, добавь лимонную кислоту и держи на огне ещё три минуты. Простерилизуй банки и залей малиновое желе, закрой крышками и поставь в темное и прохладное место!

Малиновое желе с желатином: рецепт

Этот рецепт проще, но хранить желе долго не получится.

Ингредиенты:

малина — 300 г

вода — 6 стаканов

желатин — 45 г

сахар — 3 ст. л

Приготовление желе из малины:

Залей желатин теплой водой в пропорциях, указанных на упаковке. Оставьте его на 40 минут до полного охлаждения воды. Перебери и помой малину, высуши ягоды от воды. Влей воду и поставь её на огонь, после закипания добавь сахар. Вкинь в кастрюлю малину. Кипяти малину с сахаром в воде примерно десять минут. Процеди сироп через сито, ягоды больше не нужны. Влей желатин в сироп и перемешай. Разлей желе в форме и поставь в холодильник на несколько часов.

Вместе с малиной уже созревает и шелковица! Раньше мы писали, что можно приготовить из ягод шелковицы.

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