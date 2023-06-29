Витаминный и охлаждающий напиток на лето! Рассказываем пять рецептов приготовления компота из малины

Летом нередко хочется вкусных и полезных напитков. Одним из таких может стать компот! А поскольку сейчас сезон ягод — предлагаем твоему вниманию пять рецептов приготовления компота из малины на разный вкус.

Компот из малины: классический рецепт

Ингредиенты

500 г малины;

150 г сахара;

1 л воды.

Приготовление

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Очисти ягоды малины от мусора, грязи, листочков и плодоножек и промой под проточной водой, но осторожно, чтобы малина не пустила преждевременно сок.

Ставим на плиту кастрюлю с водой и доводим ее до кипения. Далее добавляем нашу малину и сахар. Заметим, что количество сахара может варьироваться, в зависимости от того, какой именно компот ты хочешь приготовить: более сладкий или наоборот.

Варим около 5 минут, после чего снимаем кастрюлю с огня и накрываем крышкой. Оставь компот хотя бы на полчаса настояться. Далее процеди компот в отдельную кастрюлю и при желании поставь в холодильник, чтобы он остыл.

Компот из мякоти малины

Бывает, что с добавлением малины готовишь блюдо и для рецепта нужен только сок, например, для приготовления желе. А что же делать с мякотью? Из нее также можно сделать вкусный компот. Для этого тебе понадобится:

500 г мякоти малины;

200 г сахара;

1 л воды;

Приготовление

Для этого возьми мякоть малины и помести ее в кастрюлю. Туда же добавь воду и сахар. Если хочешь сделать компот слаще — можешь добавить больше сахара.

Поставь кастрюлю на плиту и доведи до кипения, после чего уменьши огонь до среднего и вари еще в течение 30 минут. Сними кастрюлю с огня и дай компоту остыть. В этом случае компот можно не процеживать, чтобы он имел более насыщенный вкус.

Малиновый компот с ежевикой и мятой

Предлагаем тебе еще один рецепт компота из малины в летнем и освежающем сочетании с ежевикой и мятой.

Ингредиенты

300 г малины;

300 г ежевики;

150 г сахара;

2 л воды;

несколько веточек мяты.

Приготовление

Прежде всего поставь на плиту кастрюлю с водой. А пока вода кипятится, подготовь ягоды и осторожно промой их и очисти от лишнего мусора.

После того как вода закипела, добавь в кастрюлю ягоды, сахар и мяту. На среднем огне вари в течение 5 минут. Накрой крышкой, дай компоту настояться и остыть.

Компот из малины и вишни

А как насчет сочетания сладкого вместе с кислой вишней? Попробуй, и будешь готовить только по этому рецепту.

Ингредиенты

300 г малины;

250 г вишни;

200 г сахара;

2 л воды.

Приготовление

В кастрюлю налей воды и вскипяти. Тем временем помой ягоды. После того как вода закипела, добавь в воду сахар и вари до растворения. Далее добавь ягоды и вари компот в течение 7 минут. Сними с огня, накрой крышкой и остуди.

Малиновый компот с клубникой

Летом одной из самых популярных ягод является клубника. Почему бы не добавить ее в компот из малины.

Ингредиенты

300 г малины;

250 г клубники;

250 г сахара;

2 л воды.

Приготовление

В кастрюле с кипятком раствори сахар. Добавь туда малину с клубникой и вари в течение 5 минут после того, как компот закипит. Оставь компот настояться под крышкой и подавай охлажденным.

Но к зиме также стоит подготовиться. Ранее мы рассказывали, как приготовить клубничный компот и закрыть его в банки.

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