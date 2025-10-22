Місячний посівний календар на листопад 2025: що ще можна посадити перед зимою

Навіть прихід пізньої осені не зупиняє городні роботи, і садівникам доводиться балансувати у пошуках гарної погоди і вдалих для польових робіт днів.

Спланувати завчасно свій графік допоможе Місячний посівний календар на листопад 2025 року. Читай і занотовуй сприятливі та несприятливі для посадки рослин дні.

Температура поступово знижується, дні коротшають, можливі перші приморозки, але земля ще не промерзла — тому є час завершити посадку озимих культур. Яких саме — дивись наш посівний календар:

Озимий часник — 3-7, 10-14 листопада;

Цибуля-сіянка — 3-7, 10-14 листопада;

Сидерати (гірчиця, фацелія) — 13-15 листопада;

Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) — 3-7, 22-30;

Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти) — 3-7, 10-14;

Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис) — 3-7, 22-30;

Виноград, полуниця, актинідія, кампсис, аспарагус – до 10 листопада;

Яблуні, груші, смородина, аґрус, малина — до моменту, поки ґрунт не замерз.

1, 8, 19-21 число: у цей період краще уникати посадки та пересадки рослин, оскільки енергія Місяця не сприяє росту.

Фази Місяця в листопаді 2025 року: графік робіт

Також можеш садити рослини, орієнтуючись на фази Місяця, ми даємо детальний огляд робіт:

Повня — пік 5 числа, триває з 3 по 8. У цей період Місяць поступово переходить від зростаючого до спадаючого. Це найкращий час для збору врожаю, заготівлі, консервації, обрізки сухих гілок.

Остання (третя) чверть — пік 12 числа, триває з 9 по 18. Місяць убуває. Сприятливий час для прополювання, обробки від шкідників, підготовки грядок і посадки озимих культур.

Молодик — пік 20 числа, триває з 19 по 21. У цей час енергія рослин зосереджується у коренях. Не рекомендується садити, пересаджувати чи обрізати рослини.

Перша чверть — пік 28 числа, триває з 22 листопада по 3 грудня. Місяць росте. Це найкращий період для посіву зелені, підзимових культур і декоративних рослин, які ростуть угору.

