Чи дозволена ловля карася ранньою весною в Україні у 2026 році: що має знати кожен рибалка

Ловля карася – це справжнє мистецтво. Щоб упіймати хорошу рибину, рибалці потрібно враховувати багато деталей: погоду, поведінку риби, температуру води, місця її скупчення та навіть вибір наживки.

І найголовніше — знати вимоги законодавства України щодо риболовлі, зокрема на карасів ранньою весною.

Чи дозволена ловля карася ранньою весною в Україні

Ловля карася в Україні дозволена протягом усього року.

Але під час нерестової заборони, тобто з березня по травень, діють певні правила, яких потрібно суворо дотримуватися.

З березня по травень можна рибалити лише з берега, користуватися однією вудкою з одним гачком і забирати додому не більше трьох кілограмів риби за день.

Це допомагає зберегти популяцію та не нашкодити природі.

За невеликі порушення правил риболовлі передбачені адміністративні штрафи: до 170 гривень за незначні порушення та до 680 гривень за більш серйозні проступки.

Але це ще не все — штрафи можуть бути значно більшими, адже доведеться компенсувати вартість незаконно виловленої риби. Тобто економія на правилах може дорого обійтися.

Ловля карася весною у березні та квітні

Рання весна, березень і квітень, – це саме той час, коли багато рибалок намагаються зловити карася.

Якщо зима була теплою або потепління настало раніше, вода може прогрітися вже до 10–12 градусів, і риба стає активною.

Досвідчені рибалки іноді пробують ловити навіть при температурі води 7–8 градусів. Приблизно при 5–6 градусах карась збирається в зграї й шукає їжу.

У цей час його найчастіше ловлять біля берегової лінії, на глибині 2–3 метри, поруч із кущами, корчами чи іншими укриттями.

Період нересту карася припадає на кінець квітня – початок травня, коли вода прогрівається до 16 градусів.

За два тижні до нересту риба починає активно харчуватися, А після нересту ще приблизно два тижні залишається активною.

Якщо ж говорити про найкращий час для справжньої весняної чи літньої ловлі карася, то оптимальні місяці — травень, червень і вересень.

У цей період він активний, особливо вранці та ввечері, і можна розраховувати на вдалу риболовлю.

