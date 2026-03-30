Разрешена ли ловля карася ранней весной в Украине в 2026 году: что нужно знать каждому рыболову

Ловля карася – это настоящее искусство. Чтобы поймать хорошую рыбину, рыбаку нужно учитывать множество деталей: погоду, поведение рыбы, температуру воды, места её скопления и даже выбор наживки.

И самое главное — знать требования законодательства Украины относительно рыбалки, в частности на карасей ранней весной.

Разрешена ли ловля карася ранней весной в Украине

Ловля карася в Украине разрешена в течение всего года.

Но во время нерестового запрета, то есть с марта по май, действуют определённые правила, которых нужно строго придерживаться.

С марта по май можно рыбачить только с берега, использовать одну удочку с одним крючком и забирать домой не более трёх килограммов рыбы в день.

Это помогает сохранить популяцию и не навредить природе.

За небольшие нарушения правил рыбалки предусмотрены административные штрафы: до 170 гривен за незначительные нарушения и до 680 гривен за более серьёзные проступки.

Но это ещё не всё — штрафы могут быть значительно больше, так как придётся компенсировать стоимость незаконно выловленной рыбы. То есть экономия на правилах может дорого обойтись.

Ловля карася весной в марте и апреле

Ранняя весна, март и апрель — это именно то время, когда многие рыбаки пытаются поймать карася.

Если зима была тёплой или потепление наступило раньше, вода может прогреться уже до 10–12 градусов, и рыба становится активной.

Опытные рыбаки иногда пробуют ловить даже при температуре воды 7–8 градусов. Приблизительно при 5–6 градусах карась собирается в стаи и ищет еду.

В это время его чаще всего ловят у береговой линии, на глубине 2–3 метра, рядом с кустами, корягами или другими укрытиями.

Период нереста карася приходится на конец апреля – начало мая, когда вода прогревается до 16 градусов.

За две недели до нереста рыба начинает активно питаться, а после нереста ещё примерно две недели остаётся активной.

Если говорить о лучшем времени для настоящей весенней или летней ловли карася, то оптимальные месяцы — май, июнь и сентябрь.

В этот период он активен, особенно утром и вечером, и можно рассчитывать на удачную рыбалку.

