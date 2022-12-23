Полный релакс и масса удовольствия: как сделать бомбочку для ванны

Что может быть лучше после тяжелого рабочего дня, как горячая ванна с бокалом кофе или вина?

А если еще в воду кинуть морскую соль, пену, ароматический гель или бомбочку, то наслаждаться покоем и атмосферой станет куда приятнее.

Если ты уже зажег(-ла) свечи и набираешь горячую воду, а бомбочки для ванной у тебя нет — не беда. Как сделать бомбочку для ванны — читай в материале.

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Как сделать бомбочку для ванны и что для этого нужно

Главные ингредиенты для шипучки — сода и лимонная кислота, поэтому эти компоненты фигурируют в каждом рецепте.

Именно благодаря ним бомбочки для ванн могут взрываться тысячами пузырьков. Также сода и кислота делают некий гидромассажный эффект.

А для того, чтобы придать косметическому средству форму, почти во всех рецептурах используют наполнитель. Например, могут взять:

косметическую глину;

крахмал;

какао;

муку;

сухое молоко;

овсянку.

Чтобы шипучка имела интересный вид, в нее добавляют специальные красители (в виде порошков). Можно не ограничиваться только одним цветом, лучше использовать сразу несколько оттенков.

Как сделать бомбочку для ванны и какие бывают формы бомбочек

квадратная;

круглая;

фигурная (в виде звезды, сердца).

Чаще всего выпускают круглые бомбочки. Но и не менее популярными сейчас являются бомбочки в виде сердечек, звезд, героев мультфильмов, игрушек и т.д.

Если ты хочешь сделать бомбочку точь в точь, как магазинную, то необходимо заранее купить пластиковую форму.

Это нужно для того, чтобы сделать идеальную форму и размер продукта.

Как сделать бомбочку для ванны своими руками: классический рецепт

Чтобы самостоятельно сделать бомбочку для ванны самым простым способом, нужно взять:

400 г соды

200 г лимонной кислоты

200 г наполнителя

30 мл растительного масла

25 мл любимого аромамасла

Пошаговая инструкция

Соду, кислоту и наполнитель нужно измельчить с помощью кофемолки. Затем необходимо смешать соду, лимонную кислоту в миске, добавляя растительное масло. После этого водой нужно несколько раз пшикнуть на смесь, пока лимонная кислота не начинает шипеть. После того как шипение прекратилось, нужно подготовить формы для бомбочек. Одну половину формы нужно заполнить не полностью, другую с горкой, а затем скрепить две половинки между собой. После проделанных манипуляций их необходимо поставить в сухое место, чтобы они подсохли. После высыхания их можно будет использовать для своих водных процедур.

Если ты уже приняла ванну, но электричество, как назло, выключили в самый нужный момент, то читай наши советы, как быстро высушить волосы без фена.

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