Повний релакс та маса задоволення: як зробити бомбочку для ванни

Що може бути краще після важкого робочого дня, як гаряча ванна з келихом вина або горнятком кави? А якщо ще у воду кинути морську сіль, піну, ароматичний гель або бомбочку, то насолоджуватися спокоєм та атмосферою стане набагато приємніше.

Якщо ти вже запалив(-ла) свічки й набираєш гарячу воду, а бомби для ванної в тебе немає — не біда. Як зробити бомбу для ванни власноруч — читай у матеріалі.

Як зробити бомбочку для ванни й що для цього потрібно

Головні інгредієнти для шипучки — сода та лимонна кислота, тому ці компоненти фігурують у кожному рецепті.

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Саме завдяки ним бомби для ванн можуть вибухати тисячами бульбашок. Також сода і кислота роблять гідромасажний ефект.

А для того, щоб надати косметичному засобу форми, майже у всіх рецептурах використовують наповнювач. Наприклад, можуть взяти:

косметичну глину;

крохмаль;

какао;

борошно;

сухе молоко;

вівсянку.

Для того, щоб шипучка мала цікавий вигляд, до неї додають спеціальні барвники (у вигляді порошків). Можна не обмежуватись лише одним кольором, краще використовувати відразу кілька відтінків.

Як зробити бомбочку для ванни і які бувають форми бомбочок

квадратна;

кругла;

фігурна (у вигляді зірки, серця).

Найчастіше випускають круглі бомби. Але і не менш популярними зараз є бомби у вигляді сердець, зірок, героїв мультфільмів, іграшок тощо.

Якщо ти хочеш зробити бомбочку точнісінько як магазинну, то необхідно заздалегідь купити пластикову форму.

Це потрібно для того, щоб зробити ідеальну форму та розмір продукту.

Як зробити бомбочку для ванни своїми руками: класичний рецепт

Для того, щоб самостійно зробити бомбочку для ванни найпростішим способом, потрібно взяти:

400 г соди

200 г лимонної кислоти

200 г наповнювача

30 мл рослинної олії

25 мл улюбленої аромаолії

Покрокова інструкція

Соду, кислоту та наповнювач потрібно подрібнити за допомогою кавомолки. Потім необхідно змішати соду та лимонну кислоту в мисці, додаючи олію. Після цього водою потрібно кілька разів пшикнути на суміш, поки лимонна кислота не починає шипіти. Після того, як шипіння припинилося, потрібно підготувати форми для бомб. Одну половину форми потрібно заповнити в повному обсязі, іншу з гіркою, та скріпити дві половинки між собою. Після виконаних маніпуляцій їх необхідно поставити в сухе місце, щоб вони підсохли. Після висихання бомбочки можна буде використовувати для водних процедур.

Якщо ж ти встигла прийняти ванну, але електрику, як на зло, вимкнули у найпотрібніший момент, то читай наші поради, як швидко висушити волосся без фена.

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