Повний релакс та маса задоволення: як зробити бомбочку для ванни

Що може бути краще після важкого робочого дня, як гаряча ванна з келихом вина або горнятком кави? А якщо ще у воду кинути морську сіль, піну, ароматичний гель або бомбочку, то насолоджуватися спокоєм та атмосферою стане набагато приємніше.
Якщо ти вже запалив(-ла) свічки й набираєш гарячу воду, а бомби для ванної в тебе немає — не біда. Як зробити бомбу для ванни власноруч — читай у матеріалі.
Головні інгредієнти для шипучки — сода та лимонна кислота, тому ці компоненти фігурують у кожному рецепті.
Саме завдяки ним бомби для ванн можуть вибухати тисячами бульбашок. Також сода і кислота роблять гідромасажний ефект.
Саме завдяки ним бомби для ванн можуть вибухати тисячами бульбашок. Також сода і кислота роблять гідромасажний ефект.
А для того, щоб надати косметичному засобу форми, майже у всіх рецептурах використовують наповнювач. Наприклад, можуть взяти:
Для того, щоб шипучка мала цікавий вигляд, до неї додають спеціальні барвники (у вигляді порошків). Можна не обмежуватись лише одним кольором, краще використовувати відразу кілька відтінків.
Найчастіше випускають круглі бомби. Але і не менш популярними зараз є бомби у вигляді сердець, зірок, героїв мультфільмів, іграшок тощо.
Якщо ти хочеш зробити бомбочку точнісінько як магазинну, то необхідно заздалегідь купити пластикову форму.
Якщо ти хочеш зробити бомбочку точнісінько як магазинну, то необхідно заздалегідь купити пластикову форму.
Це потрібно для того, щоб зробити ідеальну форму та розмір продукту.
Для того, щоб самостійно зробити бомбочку для ванни найпростішим способом, потрібно взяти:
Якщо ж ти встигла прийняти ванну, але електрику, як на зло, вимкнули у найпотрібніший момент, то читай наші поради, як швидко висушити волосся без фена.
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