Землетрус на Тернопільщині: наскільки сильним було природнє явище

Вчора в Україні був зареєстрований землетрус в Тернопільській області. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю — деталі читай у матеріалі.

Землетрус на Тернопільщині — що відомо про явище

Як зазначається, землетрус відбувся в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської територіальної громади. За шкалою Ріхтера, магнітуда землетрусу була 2,9, а саме явище сталося на глибині трьох кілометрів.

Згідно із класифікацією, такий землетрус відносять до відчутних: тобто його можуть відчути на собі люди, однак небезпеки для населення він не становить.

Також 8 грудня на території України відбувся ще один землетрус на території Закарпатської області біля села Холмовець.

Як повідомляють у центрі, землетрус було зареєстровано магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера на глибині восьми кілометрів. За класифікацією цей землетрус відносять до невідчутних — тобто його майже неможливо відчути.

