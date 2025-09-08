Оплата частинами: нові правила виплат для родин загиблих воїнів

Міністерство оборони України оновлює порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги для родин загиблих військових. Нагадаємо, що родини мають право на отримання 15 мільйонів гривень.

Нові правила стосуватимуться випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються незмінними.

Новий порядок виплати допомоги сім’ям загиблих воїнів: подробиці

У відомстві стверджують, що зміни потрібні для забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих бійців з урахуванням зростання видатків на оборону.

Загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін — 15 млн грн. Проте нараховуватимуть їх по-новому:

виплата 1/5 частини від загального розміру допомоги, а саме три мільйони здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це орієнтовно 150 тисяч грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

Запровадження рівномірного графіка виплат забезпечує плановість та стійкість системи підтримки сімей загиблих. При цьому зберігається термінова частина допомоги для покриття першочергових потреб родин воїнів, додають в міністерстві.

Відповідні правила виплати допомоги стосуватимуться всіх підрозділів Сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, що влітку президент Зеленський підписав закон, який гарантує виплати для родин військових, що загинули у полоні.

