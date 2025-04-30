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Справедливість повернули. Родини загиблих добровольців зможуть отримувати допомогу у 15 млн

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 14:30
Родини загиблих добровольців
Фото Unsplash
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