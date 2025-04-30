Справедливість повернули. Родини загиблих добровольців зможуть отримувати допомогу у 15 млн

З повномасштабною війною в Україні почали “вилазити” законодавчі прогалини та несправедливості щодо військових та їхніх родин. Однією з найбільших була нерівномірність виплат родинам за загиблих військових та добровольців. Родини тих, хто за власною волею захищав країну, не мали права претендувати на виплату в 15 млн грн у разі смерті воїна.

Після трьох років повномасштабної війни питання врешті зрушило з місця. Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про урівняння виплат родинам загиблих добровольців із виплатами за чинних військових.

30 квітня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 мільйонів гривень родичам цивільних, які загинули при захисті Україні.

Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 млн одноразової допомоги

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів. Відповідний закон 12234 свідчить, що відтепер родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 млн грн одноразової грошової допомоги.

Раніше родини добровольців могли отримати виплату 2 млн грн. Така несправедливість викликала суперечки між родинами загиблих та створювала конфлікти обурених людей з органами влади.

Для тих родин, яким вже була виплачена допомога в менших обсягах, держава здійснить доплату з урахуванням вже отриманої суми, — додали у Мінветі.

Надалі Міністерство у справах ветеранів має розробити порядок реалізації виплат і передати його КМУ.

Жодна сума не поверне найдорожчих, але ми зобов’язані робити все можливе, щоб родини загиблих добровольців відчували, що держава пам’ятає і цінує їх внесок, — зазначила очільниця міністерства Наталія Калмикова.

Крім виплати, закон визначає надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України. Родини отримуватимуть спеціальну довідку про участь захисника в обороні країни. Її видаватиме командир підрозділу сил безпеки та оборони.

Закон підтримали 289 нардепів. У документах йдеться, що закон стосуватиметься добровольців, які долучилися до захисту країни у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року, а також з 26 березня і до моменту скасування воєнного стану, які загинули під час війни.

Раніше ми розповідали, які потрібні документи на виплату сімʼям загиблих військових.

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