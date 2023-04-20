Маєш право на ще один вид допомоги. Як отримати виплати за загиблого військового та хто це може зробити

На жаль, від війни страждають усі. І якщо будинки, інфраструктуру ще можна відбудувати, то людські життя повернути не можна. Багато українок уже ніколи не побачать щасливі очі своїх коханих чоловіків, які загинули, захищаючи наш суверенітет.

Звісно, це тяжка втрата для сім’ї. Та жінкам варто пам’ятати, що в такі моменти вони не залишаються самі. Наприклад, існує благодійна організація Ми поруч, що допомагає пережити важкий період та робить усе можливе задля якомога скорішого повернення до буденного життя.

Ця благодійна організація надає допомогу у вигляді інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної допомоги та матеріальних виплат.

Хто може претендувати на отримання виплати за загиблого військового

Найчастіша проблема, з якою стикаються родичі загиблого воїна — це отримання грошової компенсації від держави. Тож, варто виокремити, хто може претендувати на отримання допомоги. Серед них:

Батьки загиблого;

Один із членів подружжя;

Діти, що не досягли повноліття;

Утриманці померлого.

Яку суму мають право отримати родини загиблих воїнів

Одноразову грошову допомогу (15 млн грн);

Допомогу на поховання (5 прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу);

Недоотриману заробітну плату військового;

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Та як розповідають у благодійній організації, є проблема у тому, що отримати одноразову допомогу від держави буває непросто. Тому до них можна звернутися за юридичною консультацією.

Які документи потрібні для отримання одноразової грошової допомоги

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Його видають у військовій частині, де служив загиблий.

Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Це можуть бути витяги з проведеного службового розслідування, бойових наказів та розпоряджень. Вони також видаються військовою частиною, де загиблий проходив службу.

Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Заява кожного отримувача допомоги.

Крім того, додатково потрібно надати копії таких документів:

Паспорту та ідентифікаційного коду отримувача (отримувачів) допомоги;

Свідоцтва про смерть;

Документи, що підтверджують родинний зв’язок з військовим або перебування на утриманні – свідоцтво про народження, про шлюб, рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні;

Постанови військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті, видаються військовою частиною.

Раніше ми розповідали про виплати переселенцям в Україні і тим, хто їх приймає.

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