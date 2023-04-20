Маєш право на ще один вид допомоги. Як отримати виплати за загиблого військового та хто це може зробити

На жаль, від війни страждають усі. І якщо будинки, інфраструктуру ще можна відбудувати, то людські життя повернути не можна. Багато українок уже ніколи не побачать щасливі очі своїх коханих чоловіків, які загинули, захищаючи наш суверенітет.
Звісно, це тяжка втрата для сім’ї. Та жінкам варто пам’ятати, що в такі моменти вони не залишаються самі. Наприклад, існує благодійна організація Ми поруч, що допомагає пережити важкий період та робить усе можливе задля якомога скорішого повернення до буденного життя.
Ця благодійна організація надає допомогу у вигляді інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної допомоги та матеріальних виплат.
Найчастіша проблема, з якою стикаються родичі загиблого воїна — це отримання грошової компенсації від держави. Тож, варто виокремити, хто може претендувати на отримання допомоги. Серед них:
Та як розповідають у благодійній організації, є проблема у тому, що отримати одноразову допомогу від держави буває непросто. Тому до них можна звернутися за юридичною консультацією.
Крім того, додатково потрібно надати копії таких документів:
Раніше ми розповідали про виплати переселенцям в Україні і тим, хто їх приймає.
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