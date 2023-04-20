Имеешь право на еще один вид помощи. Как получить выплаты за погибшего военного и кто это может сделать

К сожалению, от войны страдают все. И если дома, инфраструктуру еще можно отстроить, то человеческие жизни вернуть нельзя. Многие украинки уже никогда не увидят счастливые глаза своих любимых мужчин, которые погибли, защищая наш суверенитет.
Конечно, это тяжелая потеря для семьи. Но женщинам следует помнить, что в такие моменты они не остаются одни. Например, существует благотворительная организация Ми поруч, которая помогает пережить тяжелый период и делает все возможное для скорейшего возвращения к повседневной жизни.
Данная благотворительная организация оказывает помощь в виде информационной поддержки, юридических консультаций, психологической помощи и материальных выплат.
Самая частая проблема, с которой сталкиваются родственники погибшего воина — это получение денежной компенсации от государства. Поэтому, стоит выделить, кто может претендовать на получение помощи. Среди них:
Но как рассказывают в благотворительной организации, проблема в том, что получить единовременное пособие от государства бывает непросто. Поэтому к ним можно обратиться за юридической консультацией.
Кроме того, дополнительно нужно предоставить копии таких документов:
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