Имеешь право на еще один вид помощи. Как получить выплаты за погибшего военного и кто это может сделать

К сожалению, от войны страдают все. И если дома, инфраструктуру еще можно отстроить, то человеческие жизни вернуть нельзя. Многие украинки уже никогда не увидят счастливые глаза своих любимых мужчин, которые погибли, защищая наш суверенитет.

Конечно, это тяжелая потеря для семьи. Но женщинам следует помнить, что в такие моменты они не остаются одни. Например, существует благотворительная организация Ми поруч, которая помогает пережить тяжелый период и делает все возможное для скорейшего возвращения к повседневной жизни.

Данная благотворительная организация оказывает помощь в виде информационной поддержки, юридических консультаций, психологической помощи и материальных выплат.

Кто может претендовать на выплаты за погибшего военного

Самая частая проблема, с которой сталкиваются родственники погибшего воина — это получение денежной компенсации от государства. Поэтому, стоит выделить, кто может претендовать на получение помощи. Среди них:

Родители погибшего;

Один из супругов;

Дети, не достигшие совершеннолетия;

Иждивенцы умершего.

Какую сумму могут получить семьи погибших воинов

Единовременную денежную помощь (15 млн грн);

Помощь на похороны (5 прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека);

Недополученную заработную плату военного;

Пенсию в связи с потерей кормильца.

Но как рассказывают в благотворительной организации, проблема в том, что получить единовременное пособие от государства бывает непросто. Поэтому к ним можно обратиться за юридической консультацией.

Какие документы нужны для получения единовременного денежного пособия

Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Его выдают в воинской части, где служил погибший.

Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Это могут быть выписки из проведенного служебного расследования, боевых приказов и распоряжений. Они также выдаются воинской частью, где погибший проходил службу.

Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Заявление каждого получателя помощи.

Кроме того, дополнительно нужно предоставить копии таких документов:

Паспорта и идентификационный код получателя (получателей) помощи;

Свидетельства о смерти;

Документы, подтверждающие родственную связь с военным или пребывание на иждивении — свидетельство о рождении, о браке, решение суда об установлении факта пребывания на иждивении;

Постановления военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти, выдаются военной частью.

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