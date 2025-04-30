Справедливость вернули. Семьи погибших добровольцев смогут получать помощь в 15 млн

С полномасштабной войной в Украине начали “вылезать” законодательные пробелы и несправедливости по отношению к военным и их семьям. Одной из самых больших была неравномерность выплат семьям за погибших военных и добровольцев. Семьи тех, кто по собственной воле защищал страну, не имели права претендовать на выплату в 15 млн грн в случае смерти воина.

После трех лет полномасштабной войны вопрос наконец сдвинулся с места. Верховная Рада во втором чтении приняла закон об уравнении выплат семьям погибших добровольцев с выплатами за действующих военных.

30 апреля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате 15 миллионов гривен родственникам гражданских, погибших при защите Украины.

Семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн разовой помощи

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов. Соответствующий закон 12234 свидетельствует, что теперь семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн грн единовременной денежной помощи.

Ранее семьи добровольцев могли получить выплату в 2 млн грн. Такая несправедливость вызывала споры между семьями погибших и создавала конфликты возмущенных людей с органами власти.

Для тех семей, которым уже была выплачена помощь в меньших объемах, государство совершит доплату с учетом уже полученной суммы, — добавили в Минвете.

В дальнейшем Министерство по делам ветеранов должно разработать порядок реализации выплат и передать его КМУ.

Ни одна сумма не вернет самых дорогих, но мы обязаны делать все возможное, чтобы семьи погибших добровольцев чувствовали, что государство помнит и ценит их вклад, — отметила глава министерства Наталья Калмыкова.

Кроме выплаты, закон определяет предоставление семьям погибших добровольцев статуса членов семьи Защитника или Защитницы Украины. Семьи получат специальную справку об участии защитника в обороне страны. Ее будет выдавать командир подразделения сил безопасности и обороны.

Закон поддержали 289 нардепов. В документах говорится, что закон будет касаться добровольцев, приобщившихся к защите страны в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, а также с 26 марта и до момента отмены военного положения, погибших во время войны.

