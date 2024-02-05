Количество документов уменьшено. Как податься на выплату семьям погибших военнослужащих

После гибели родных на фронте заниматься бумажной бюрократией нет желания совсем. К тому же выплата семьям погибших военнослужащих была медленной и требовала прохождения нескольких кругов ада.
В Минреинтеграции сообщили, что пакет документов на выплату за погибших военнослужащих уменьшили — какие документы нужны теперь.
Хочется, чтобы такая информация не была нужна украинцам. Но враг коварен, война продолжается, и наши защитники и защитницы жертвуют жизнями ради страны и тех, кого любят.
Чтобы хоть как-то упростить для семей бумажную волокиту после смерти военнослужащих, в правительстве приняли изменения, которые должны ускорить этот процесс.
Такая инициатива также позволила уменьшить необходимый перечень документов для обращения в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), — пишут в Минреинтеграции.
Такая инициатива также позволила уменьшить необходимый перечень документов для обращения в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), — пишут в Минреинтеграции.
Для обращения за выплатой в связи с гибелью военнослужащего (военнослужащей) нужно собрать такие документы:
Новый алгоритм должен заработать в ближайшее время. Приоритетность выплат такова: сначала супруг/супруга погибшего(-ей) военнослужащего (военнослужащей), затем совершеннолетние дети или законные представители, лица на содержании погибшего, третья очередь — родители погибшего(-ей) военнослужащего(-ей).
Каждая последующая очередь получает право на выплату только в случае отсутствия лиц, ранее в очереди. В случае если на выплату претендуют несколько человек в очереди — выплата разделяется равными частями.
Фото: Минреинтеграции
Выплата семьям военных, самовольно сдавшихся в плен, которые покинули военные части или дезертировали — не делаются.
Раньше мы рассказывали, как военным добиться выплат после ранения.
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