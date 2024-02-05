Кількість документів зменшено. Як податися на виплату сімʼям загиблих військовослужбовців

Після загибелі рідних на фронті займатися паперовою бюрократією немає бажання узагалі. До того ж виплата родинам загиблих військовослужбовців була повільною та вимагала проходження кількох кіл пекла.
У Мінреінтеграції повідомили, що пакет документів на виплату за загиблих військовослужбовців зменшили — які документи потрібні тепер.
Хочеться, аби така інформація не була потрібною українцям. Але ворог підступний, війна триває, і наші захисники та захисниці жертвують життями заради країни та тих, кого люблять.
Аби хоч якось спростити для рідних паперову тяганину після смерті військовослужбовців, в уряді ухвалили зміни, що мають пришвидшити цей процес.
Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), — пишуть у Мінреінтеграції.
Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), — пишуть у Мінреінтеграції.
Для звернення за виплатою у зв’язку з загибеллю військовослужбовця (військовослужбовиці), потрібно зібрати такі документи:
Новий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Пріоритетність виплат така: спершу чоловік/дружина загиблого(-ої) військовослужбовця (військовослужбовиці), потім повнолітні діти чи законні представники, особи на утриманні загиблого/-ої, третя черга — батьки загиблого(-ої) військовослужбовця (військовослужбовиці).
Кожна наступна черга набуває права на виплату лише в разі відсутності осіб, що раніше за чергою. У разі, якщо на виплату претендують кілька осіб у черзі — виплата розділяється рівними частинами.
Фото: Мінреінтеграції
Виплата родинам військових, які самовільно здалися у полон, залишили військові частини чи дезертирували — не здійснюється.
Раніше ми розповідали, як військовим добитися виплат після поранення.
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