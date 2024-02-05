Кількість документів зменшено. Як податися на виплату сімʼям загиблих військовослужбовців

Після загибелі рідних на фронті займатися паперовою бюрократією немає бажання узагалі. До того ж виплата родинам загиблих військовослужбовців була повільною та вимагала проходження кількох кіл пекла.

У Мінреінтеграції повідомили, що пакет документів на виплату за загиблих військовослужбовців зменшили — які документи потрібні тепер.

Пакет документів на виплату за загиблих військовослужбовців зменшили

Хочеться, аби така інформація не була потрібною українцям. Але ворог підступний, війна триває, і наші захисники та захисниці жертвують життями заради країни та тих, кого люблять.

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Аби хоч якось спростити для рідних паперову тяганину після смерті військовослужбовців, в уряді ухвалили зміни, що мають пришвидшити цей процес.

Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), — пишуть у Мінреінтеграції.

Для звернення за виплатою у зв’язку з загибеллю військовослужбовця (військовослужбовиці), потрібно зібрати такі документи:

Копії сторінок паспортів повнолітніх членів родини. Довідки про реєстрацію місця проживання членів родини. Копії свідоцтва про шлюб (за наявності). Копії свідоцтва про народження дітей (за наявності). Копія довідки про ідентифікаційний код або копія сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Новий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Пріоритетність виплат така: спершу чоловік/дружина загиблого(-ої) військовослужбовця (військовослужбовиці), потім повнолітні діти чи законні представники, особи на утриманні загиблого/-ої, третя черга — батьки загиблого(-ої) військовослужбовця (військовослужбовиці).

Кожна наступна черга набуває права на виплату лише в разі відсутності осіб, що раніше за чергою. У разі, якщо на виплату претендують кілька осіб у черзі — виплата розділяється рівними частинами.

Виплата родинам військових, які самовільно здалися у полон, залишили військові частини чи дезертирували — не здійснюється.

Раніше ми розповідали, як військовим добитися виплат після поранення.

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