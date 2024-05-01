Маєш право. Пільги для учасників бойових дій — які та хто отримує

З початком повномасштабної війни каста військовослужбовців в Україні збільшилася. На жаль, бойовий досвід залишає по собі жахливий присмак та невиліковні травми. Саме тому українські військовослужбовці мають право оформити пільги.
Які пільги, передбачені для учасників бойових дій, ми розповімо далі.
Пільги УБД мають право отримувати, власне, військовослужбовці, військові з інвалідністю, ветерани бойових дій.
Учасник бойових дій також має право на пільги, що покривають комунальні послуги. Наприклад:
Також учасники бойових дій мають пільги на проїзд у громадському транспорті.
Також держава підтримує учасників бойових дій та їхніх дітей при здобутті вищої освіти.
Які ще пільги передбаченні для дітей учасників бойових дій та як оформити пільги УБД, ми розповідали раніше.
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