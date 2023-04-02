Маєш усі довідки, а гроші за лікування не отримав(-ла)? Як військовим добитись виплат після поранення

Інколи військові нарікають на те, що їхня частина не виплачує 100 000 грн після поранення, хоч боєць має довідку про обставини поранення і виписки про безперервне лікування.
Як добитись виплат, якщо армієць не може самостійно відвідати військову частину через стан здоров’я? Правозахисний центр для військових Принцип пояснив алгоритм дій у такому випадку.
Правозахисники радять військовим:
Зауваж, що військова частина може вимагати оригінали документів, навіть якщо копії нотаріально завірені. У такому випадку подати оригінали можуть твої законні представники — батьки або дружина/чоловік.
Зауваж, що військова частина може вимагати оригінали документів, навіть якщо копії нотаріально завірені. У такому випадку подати оригінали можуть твої законні представники — батьки або дружина/чоловік.
Вони також можуть зареєструвати і рапорт щодо перерахунку додаткової винагороди за період лікування.
Якщо ж усі медичні виписки та довідки були надані військовій частині, але виплата все одно була припинена й не відновлена, то варто вимагати перерахунку в судовому порядку.
Крім цього, можна подати скаргу на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат за номером (044) 271-35-59.
Під час війни чимало захисників потребують фінансової підтримки у зв’язку з різними життєвими обставинами. Читай, як видається грошова допомога військовим для вирішення побутових питань.
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