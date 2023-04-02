Маєш усі довідки, а гроші за лікування не отримав(-ла)? Як військовим добитись виплат після поранення

Інколи військові нарікають на те, що їхня частина не виплачує 100 000 грн після поранення, хоч боєць має довідку про обставини поранення і виписки про безперервне лікування.

Як добитись виплат, якщо армієць не може самостійно відвідати військову частину через стан здоров’я? Правозахисний центр для військових Принцип пояснив алгоритм дій у такому випадку.

Як отримати виплати від частини після поранення

Правозахисники радять військовим:

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Подати рапорт на військову частину, пояснивши необхідність проведення перерахунку невиплаченої суми. Обов’язково додати до рапорту всі нотаріально завірені копії медичних виписок, довідки військово-лікарської комісії від дня отримання поранення. Указати, за який період виплати були здійснені та коли вони припинились. Детально розписати своє лікування та вказати, що воно було безперервним.

Зауваж, що військова частина може вимагати оригінали документів, навіть якщо копії нотаріально завірені. У такому випадку подати оригінали можуть твої законні представники — батьки або дружина/чоловік.

Вони також можуть зареєструвати і рапорт щодо перерахунку додаткової винагороди за період лікування.

Якщо ж усі медичні виписки та довідки були надані військовій частині, але виплата все одно була припинена й не відновлена, то варто вимагати перерахунку в судовому порядку.

Крім цього, можна подати скаргу на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат за номером (044) 271-35-59.

Під час війни чимало захисників потребують фінансової підтримки у зв’язку з різними життєвими обставинами. Читай, як видається грошова допомога військовим для вирішення побутових питань.

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