Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань: як її отримати та яка сума

Під час війни чимало військових потребують фінансової допомоги у зв’язку з різними життєвими обставинами.

І в Україні така можливість є! Детальніше про те, за яких обставин можна отримати виплати та про яку суму йдеться, розповіли журналісти АрміяInform.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 передбачене право надавати один раз на рік військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

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Грошове забезпечення мають право надавати командири військових частин у межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі Міноборони.

Розмір допомоги не має перевищувати їхнього місячного грошового забезпечення та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Обставини для отримання допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Отримати допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення можна лише за таких підстав:

Смерть військовослужбовця та/або його дружини чи чоловіка, дітей, батьків.

Поранення військового під час виконання завдань під час воєнного стану.

У разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення під час захисту Батьківщини.

Порушення стану здоров’я військового, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме:

Онкологія. Це стосується хірургічного лікування, променевої та/або хіміотерапії. Захворювання на ВІЛ чи СНІД, туберкульоз, вірусний гепатит B, C. Безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше як 30 днів поспіль). Фінансова допомога передбачена внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки чи кінцівок, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Сім’ям військових, які захоплені в полон чи є заручниками, а також інтерновані в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Але виплати не передбачені для військовослужбовців, які здалися у полон добровільно.

Як отримати виплати

Для того щоб отримати фінансову допомогу, необхідно звернутися за місцем служби згідно з рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира. Своєю чергою, командиру — на підставі наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги.

У рапорті необхідно вказати причину звернення, а також документи, що підтверджують її.

Варто зазначити, що до місячного фінансового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, включаються: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (окрім винагород) за займаною посадою, на які військовий має право на день підписання наказу про надання грошової допомоги.

Додамо, що грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік не є обов’язковою, зокрема у разі звільнення. Та військові повинні знати про своє право на отримання такого виду допомоги.

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