Твоя робота

Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань: як її отримати та яка сума

Діана Просяник, практикантка сайту 08 Березня 2023, 15:00
грошова допомога військовим
Фото: Unsplash

Більше новин
Квіти
Що додати у воду, щоб квіти довше стояли: поради флориста
квіти
Що робити, щоб троянди довше стояли: поради від досвідченого флориста
Чому падає долар: головні причини падіння
Чому падає курс долара та чи можна очікувати ще меншої ціни? Розповідаємо, що відбувається з валютою
Тюльпани
Як доглядати тюльпани у вазі, щоб зберегти їх надовше
Дивитись більше

Матеріали по темі

Подорожі
Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2023
Померла речниця ДСНС Євгенія Дудка: 11 місяців боролася за життя
11 місяців боротьби та десятки операцій, але все марно — рятувальниця Євгенія Дудка померла після російського обстрілу
режим дня
Ритм заради життя: як вирівняти свій режим дня та навіщо це робити
Крим
Підтримка України зростає: що відбувається в Криму та чи справді росіяни відчувають своє хитке становище

Відео
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США

Сутички з поліцією та десятки арештованих — що відомо про масові протести в Грузії та реакцію світу на це
0:09:33
Історія бабусі-рятівниці
Прихистила всіх, хто потребував! Бабуся Марія з Чернігівщини стала справжнім ангелом для волонтерів та біженців
0:03:15
Дрони для ЗСУ
Інженери з Черкас збирають унікальних пташок — такі дрони ще ніхто не бачив
0:03:56
Власна справа
Державна допомога бізнесу: що обіцяє дати Власна справа
Карта бойових дій в Україні
Безуспішні штурми та постійні обстріли: карта бойових дій в Україні 8 березня в режимі онлайн
0:03:15
Миколаївщина новини
Тут знищені цілі вулиці! Як у випалене війною село Мирне повертається життя
0:06:30
Історії людей які вижили під завалами
Урятувало правило двох стін: історії киян, які вижили під завалами будинків
0:05:50
посівна
Посівна 2023 року: як аграрії продовжують працювати під ворожими кулями
0:05:47
Якою має бути перемога у війні
Наша позиція безкомпромісна. Якою має бути перемога у війні — думки українців
0:03:01
Нікополь новини
Війна проти цивільних: Росія продовжує майже щоденні обстріли Нікополя
Більше відео
Чому падає долар: головні причини падіння
Читати далі
Чому падає курс долара та чи можна очікувати ще меншої ціни? Розповідаємо, що відбувається з валютою
Саломе Зурабішвілі
Читати далі
Неоднозначні висловлювання та “збалансований підхід”: що відомо про президентку Грузії Саломе Зурабішвілі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь