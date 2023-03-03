Індексація пенсій, виплати військовим та закон Про медіа — нововведення в Україні з 1 березня

Весна, як відомо, — час змін. Тому традиційно в цей період набирають чинності нові закони та правила.

З березня в Україні відбуваються деякі новації, зокрема підвищення розміру пенсій, нова процедура нарахування виплат військовим та початок роботи закону Про медіа.

Крім того, українським біженцям у певних країнах доведеться пройти повторну реєстрацію. Видання ВВС Україна зібрало важливу інформацію про весняні нововведення.

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Індексація пенсій в Україні 2023

У березні всі категорії пенсіонерів отримають більшу пенсію. Розмір індексації становитиме 19,7%. З державного бюджету на це піде 82 млрд гривень.

Уперше в Україні проіндексують мінімальні пенсії, які зазвичай переглядались разом з підвищенням прожиткового мінімуму. З 1 березня людям з найнижчими пенсіями додадуть не менше ніж 400 гривень. Також людям, старшим за 70 років, нараховуватимуть більшу пенсію, якщо їхня наявна менша за 10 340 грн: 70-75 років — +300 грн;

75-80 років — +456 грн;

понад 80 років — +570 грн.

Виплати військовим за новими правилами

З березня зміняться правила нарахування премій та доплат українським військовослужбовцям. Тепер виплати залежатимуть від місця перебування захисника та його залученості до бойових дій. Ті, хто перебуває на лінії зіткнення, отримуватимуть винагороду розміром 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання завдань. Це стосується, зокрема: військовослужбовців ракетних військ і артилерії;

льотчиків;

моряків;

військових медиків;

військових зенітно-ракетних і протиповітряних військ. Армійці, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління, отримуватимуть доплати розміром 50 тисяч гривень.

Ті, хто виконує воєнні завдання в районах бойових дій, але не на лінії зіткнення, отримуватимуть винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. А от військові, які служать поза районами бойових дій, строковики, курсанти, офіцери управлінь і штабів залишаться без премій у розмірі 30 тисяч гривень. Повторна реєстрація для біженців за кордоном Європейський Союз автоматично продовжив статус тимчасового захисту для українців до 4 березня 2024 року. Однак у деяких країнах тим, хто прибув у першу хвилю міграції (на початку повномасштабного вторгнення), доведеться виконати певні умови для того, щоб цей статус зберігся. Наприклад, у Чехії українцям потрібно пройти повторну реєстрацію до 31 березня. Зробити це можна особисто у Міністерстві внутрішніх справ Чехії або онлайн. У Нідерландах біженцям треба підтвердити своє місце проживання, а у Швеції — до 4 березня подати заяву на продовження реєстрації у державні органи. Запроваджуються нові правила і в Польщі. З 1 березня українці, які перебувають в країні більше ніж 120 днів, повинні доплачувати половину вартості проживання в колективних місцях, але не більше ніж 40 злотих за добу. Від цієї сплати звільняються вразливі категорії населення: діти, пенсіонери, багатодітні батьки тощо.

Закон Про медіа

31 березня 2023 року набуває чинності новий закон Про медіа. Він був однією з основних вимог для вступу у ЄС, а загалом про його необхідність говорили вже протягом кількох років. Тепер онлайн-медіа нестимуть відповідальність за свій контент та матимуть можливість пройти реєстрацію (хоч і не обов’язкову). Крім того, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення отримає значні повноваження у регулюванні медійного ринку. Також закон передбачає правила щодо роботи ЗМІ під час війни.