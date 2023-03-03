Индексация пенсий, выплаты военным и закон О медиа — нововведения в Украине с 1 марта

Весна, как известно, — время перемен. Поэтому традиционно в этот период вступают в силу новые законы и правила.
С марта в Украине происходят некоторые новации, в том числе повышение размера пенсий, новая процедура начисления выплат военным и начало работы закона О медиа.
Кроме того, украинским беженцам в некоторых странах придется пройти повторную регистрацию. Издание BBC Украина собрало важную информацию о весенних нововведениях.
В марте все категории пенсионеров получат большую пенсию. Размер индексации будет составлять 19,7%. Из государственного бюджета на это пойдет 82 млрд гривен.
Впервые в Украине проиндексируют минимальные пенсии, обычно пересматриваемые вместе с повышением прожиточного минимума. С 1 марта людям с самыми низкими пенсиями прибавят не менее 400 гривен.
Впервые в Украине проиндексируют минимальные пенсии, обычно пересматриваемые вместе с повышением прожиточного минимума. С 1 марта людям с самыми низкими пенсиями прибавят не менее 400 гривен.
Также людям старше 70 лет будут начислять большую пенсию, если их имеющаяся меньше 10 340 грн:
С марта изменятся правила начисления премий и доплат украинским военнослужащим. Теперь выплаты будут зависеть от места нахождения защитника и его вовлеченности в боевые действия.
Находящиеся на линии столкновения будут получать вознаграждение в размере 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения задач. Это касается, в частности:
Армейцы, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления, будут получать доплаты в размере 50 тысяч гривен.
Те, кто выполняет военные задачи в районах боевых действий, но не на линии столкновения, будут получать вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
Те, кто выполняет военные задачи в районах боевых действий, но не на линии столкновения, будут получать вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
А вот военные, которые служат вне районов боевых действий, срочники, курсанты, офицеры управлений и штабов останутся без премий в размере 30 тысяч гривен.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Европейский Союз автоматически продлил статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2024 года.
Однако в некоторых странах прибывшим в первую волну миграции (в начале полномасштабного вторжения) придется выполнить определенные условия для того, чтобы этот статус сохранился.
Однако в некоторых странах прибывшим в первую волну миграции (в начале полномасштабного вторжения) придется выполнить определенные условия для того, чтобы этот статус сохранился.
К примеру, в Чехии украинцам нужно пройти повторную регистрацию до 31 марта. Сделать это можно лично в Министерстве внутренних дел Чехии или онлайн.
В Нидерландах беженцам нужно подтвердить свое место жительства, а в Швеции — до 4 марта подать заявление на продление регистрации в государственные органы.
Вводятся новые правила и в Польше. С 1 марта украинцы, которые находятся в стране более 120 дней, должны доплачивать половину стоимости проживания в коллективных местах, но не более 40 злотых в сутки.
От этой уплаты освобождаются уязвимые категории населения: дети, пенсионеры, многодетные родители и т.д.
31 марта 2023 года вступает в силу новый закон О медиа. Он был одним из основных требований для вступления в ЕС, а в целом о его необходимости говорили уже несколько лет.
Теперь онлайн-медиа будут нести ответственность за свой контент и иметь возможность пройти регистрацию (хотя и не обязательную).
Кроме того, Нацсовет по телевидению и радиовещанию получит значительные полномочия в регулировании медийного рынка. Также закон предусматривает правила работы СМИ во время войны.
Хотя закон вступит в силу в конце марта, некоторые его положения будут внедряться несколько лет.
Новый закон О медиа был принят 13 декабря 2022 года. Читай о нем подробнее.
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