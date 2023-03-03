Индексация пенсий, выплаты военным и закон О медиа — нововведения в Украине с 1 марта

Весна, как известно, — время перемен. Поэтому традиционно в этот период вступают в силу новые законы и правила.

С марта в Украине происходят некоторые новации, в том числе повышение размера пенсий, новая процедура начисления выплат военным и начало работы закона О медиа.

Кроме того, украинским беженцам в некоторых странах придется пройти повторную регистрацию. Издание BBC Украина собрало важную информацию о весенних нововведениях.

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Индексация пенсий в Украине 2023

В марте все категории пенсионеров получат большую пенсию. Размер индексации будет составлять 19,7%. Из государственного бюджета на это пойдет 82 млрд гривен.

Впервые в Украине проиндексируют минимальные пенсии, обычно пересматриваемые вместе с повышением прожиточного минимума. С 1 марта людям с самыми низкими пенсиями прибавят не менее 400 гривен.

Также людям старше 70 лет будут начислять большую пенсию, если их имеющаяся меньше 10 340 грн:

70-75 лет — +300 грн;

75-80 лет — +456 грн;

более 80 лет — +570 грн.

Выплаты военным по новым правилам С марта изменятся правила начисления премий и доплат украинским военнослужащим. Теперь выплаты будут зависеть от места нахождения защитника и его вовлеченности в боевые действия. Находящиеся на линии столкновения будут получать вознаграждение в размере 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения задач. Это касается, в частности: военнослужащих ракетных войск и артиллерии;

летчиков;

моряков;

военных медиков;

военных зенитно-ракетных и противовоздушных войск. Армейцы, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления, будут получать доплаты в размере 50 тысяч гривен. Те, кто выполняет военные задачи в районах боевых действий, но не на линии столкновения, будут получать вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. А вот военные, которые служат вне районов боевых действий, срочники, курсанты, офицеры управлений и штабов останутся без премий в размере 30 тысяч гривен. Повторная регистрация для беженцев за границей Европейский Союз автоматически продлил статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2024 года. Однако в некоторых странах прибывшим в первую волну миграции (в начале полномасштабного вторжения) придется выполнить определенные условия для того, чтобы этот статус сохранился. К примеру, в Чехии украинцам нужно пройти повторную регистрацию до 31 марта. Сделать это можно лично в Министерстве внутренних дел Чехии или онлайн. В Нидерландах беженцам нужно подтвердить свое место жительства, а в Швеции — до 4 марта подать заявление на продление регистрации в государственные органы. Вводятся новые правила и в Польше. С 1 марта украинцы, которые находятся в стране более 120 дней, должны доплачивать половину стоимости проживания в коллективных местах, но не более 40 злотых в сутки. От этой уплаты освобождаются уязвимые категории населения: дети, пенсионеры, многодетные родители и т.д.

Закон О медиа

31 марта 2023 года вступает в силу новый закон О медиа. Он был одним из основных требований для вступления в ЕС, а в целом о его необходимости говорили уже несколько лет.

Теперь онлайн-медиа будут нести ответственность за свой контент и иметь возможность пройти регистрацию (хотя и не обязательную).

Кроме того, Нацсовет по телевидению и радиовещанию получит значительные полномочия в регулировании медийного рынка. Также закон предусматривает правила работы СМИ во время войны.

Хотя закон вступит в силу в конце марта, некоторые его положения будут внедряться несколько лет.

Новый закон О медиа был принят 13 декабря 2022 года. Читай о нем подробнее.

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