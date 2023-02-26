Экономия

Индексация пенсий с 1 марта 2023: механизм и нововведение

Вероника Кононенко, редактор сайта 26 февраля 2023, 12:30
індексація пенсії
Фото: Unsplash

Больше новостей
Аеромедична евакуація
Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью
Як сприймати себе в будь-якому віці: чому люди бояться старішати
Красота без срока годности: как воспринимать себя в любом возрасте и при чем здесь культ молодости
Привітання з Прощеною неділею 2023: у віршах та прозі
С Прощеным воскресеньем 2023! Сердечные и теплые поздравления в стихах и прозе
Рецепт тирамісу
Десерт, который вознесет к небесам! Рецепт тирамису от Лизы Глинской
Смотреть больше

Материалы по теме

допомога ВПО
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії
Верификация соцвыплат
Как проходит верификация соцвыплат и пенсий в Украине и чего ждать получателям выплат
Компенсация за зруйноване житло
Компенсация за разрушенное жилье: что означает новый закон и кто может рассчитывать на выплаты
Діти
Помощь многодетным семьям от государства и международных организаций 2023

Видео
0:03:04
Аеромедична евакуація

Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью
Карта бойових дій в Україні 26.02.2023 онлайн
Отразили 71 атаку противника: карта боевых действий в Украине 26 февраля в режиме онлайн
0:07:07
Чернігів
Чернигов стал крепостью, но какой ценой? Воспоминания первых дней
0:05:03
як Укрзалізниця рятувала всю країну
Люди были согласны ехать в любых условиях: как Укрзалізниця спасала всю страну
0:05:25
Ракетний удар
Россияне вывели в Черное море фрегат с Калибрами — Гуменюк объяснила угрозу
0:08:54
Волонтери
“Ярость зашкаливает — я хочу спасти свою страну!”. Невероятные истории волонтеров
0:04:27
Історії відважних бійців ЗСУ
Украина обязательно победит — нужно время! Истории отважных бойцов ВСУ
0:09:10
Маріуполь
Мариуполь 365: как боролся и во что превратился город-герой
0:03:34
Актори черкаського театру шукають свого колегу Юрія Мяуса
Верят, что жив, и ждут дома — черкасские актеры провели спектакль в честь своего пропавшего без вести коллеги
0:03:59
Вугледар сьогодні: яка ситуація в місті 24.02.2023
Нельзя даже высунуть голову из укрытия! Россияне без устали уничтожают Угледар
Больше видео
Советы для начинающих блоггеров
Читать дальше
Учиться, интересоваться и воплощать идею сразу: советы тем, кто мечтает стать узнаваемым блогером на YouTube
читання
Читать дальше
Книги с пеленок: польза или трата времени? Как привить ребенку любовь к чтению без нервов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь