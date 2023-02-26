Индексация пенсий с 1 марта 2023: механизм и нововведение

Война влияет на все сферы жизни страны, в том числе и на экономический сектор. Украинцы уже могли это почувствовать на своем кошельке, ведь товары и услуги значительно выросли в цене.

Чтобы частично или полностью компенсировать гражданам подорожание потребительских товаров и услуг, применяют механизм повышения денежных доходов — индексации. Власти Украины уже применили индексацию для ряда социальных выплат, на очереди пенсии.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, как в 2023 году будут проиндексированы пенсии и какие нововведения применят.

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Механизм индексации: формула и процент перерасчета

Оксана Жанович рассказала, что расчеты были произведены на основе статистических данных, потому что индексация осуществляется по сложной формуле.

Формула выглядит следующим образом: суммируется средняя заработная плата и уровень инфляции за текущий и предыдущие годы. Таким образом, выводится процент индексации, на который увеличат выплаты.

По расчетам, пенсия будет увеличена на 19,7% для каждого пенсионера.

Нововведение: сбалансирование пенсий

Пенсионеров ждет нововведение. Государство ввело механизм сбалансирования пенсий, чтобы все получили равномерное повышение.

Министр объяснила, что из всех, кто получает государственные выплаты, около 4 млн человек не подпадают под индексацию.

Это касается людей, чья зарплата была очень мала или вышедших на пенсию всего через пять лет и получивших недостаточно рабочего стажа.

Чтобы сбалансировать эти пенсии и вывести сумму выплат на одинаковый уровень, ввели несколько государственных дотяжек, — рассказала Елена.

В Министерстве учли пенсию, рассчитанную в прошлом году — эту сумму проиндексируют на 19,7%, и каждому, кто получает минимальную выплату, прибавят от 400 грн до 1500 грн.

— К примеру, тебе 70 лет, у тебя полный страховой стаж, но получаешь маленькую пенсию 1,5 тыс. В таком случае тебе точно заплатят три тысячи гривен, то есть дадут дотяжку, — объяснила Жолнович.

Также доплату получают льготные категории: человек с инвалидностью, который был ликвидатором последствий ЧАЭС получит 1400 грн доплаты. На такую же сумму может рассчитывать военный пенсионер.

Если это пенсионер с общим стажем, у которого пенсия больше минимальной, то в среднем такая категория получит 750 грн доплаты.

Но из-за этого нововведения ограничили верхнюю выплату индексаций для всех — никто не получит больше 1500 грн доплаты.

— Даже если для больших пенсий расчет индексации будет выше, мы все равно добавим только 1500 грн. Все потому, что требуется ресурс для доплат по 400, по 500 грн пенсионерам с наименьшими суммами, отмечает Оксана.

Многие люди сейчас находятся в Европе, в том числе есть и пенсионеры. Там ценник на товары и услуги значительно выше, поэтому некоторые могут оформить пенсию сразу в двух странах.

Мы рассказали, кто имеет право получать пенсию в Польше и Украине одновременно и как оформить выплату.

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