Індексація пенсій з 1 березня 2023 року: механізм та нововведення

Війна впливає на усі сфери життя країни, зокрема й на економічний сектор. Українці вже могли відчути це на своєму гаманці, адже товари та послуги значно зросли в ціні.

Щоб частково або повністю компенсувати громадянам подорожчання споживчих товарів і послуг, застосовують механізм підвищення грошових доходів — індексації. Так, влада України вже застосувала індексацію для низки соціальних виплат, на черзі — пенсії.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону розповіла, як у 2023 році будуть проіндексовані пенсії та які нововведення застосують.

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Механізм індексації: формула та відсоток перерахунку

Оксана Жанович розповіла, що розрахунки було здійснено на основі статистичних даних, тому що індексація здійснюється за складною формулою.

Формула виглядає так: сумується середня заробітна плата та рівень інфляції за поточний та попередні роки. Таким чином виводиться відсоток індексації, на який збільшать виплати.

Тож за розрахунками, пенсія буде збільшена на 19,7% для кожного пенсіонера.

Нововведення: збалансування пенсій

На пенсіонерів чекає нововведення. Держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали рівномірне підвищення.

Міністерка пояснила, що з усіх, хто отримує державні виплати, близько 4 млн людей не підпадають під індексацію.

Це стосується людей, чия зарплата була дуже мала, або які вийшли на пенсію всього через п’ять років й отримали недостатньо робочого стажу.

Щоб збалансувати ці пенсії й вивести суму виплат на однаковий рівень, запровадили кілька державних дотяжок — розповіла Олена.

У Міністерстві врахували пенсію, яка була розрахована минулого року — цю суму проіндексують на 19,7%, і кожному, хто отримує мінімальну виплату додадуть від 400 грн до 1500 грн.

— До прикладу, тобі 70 років, ти маєш повний страховий стаж, але отримуєш маленьку пенсію 1,5 тис. В такому разі тобі точно заплатять 3 тисячі гривень, тобто дадуть дотяжку, — пояснила Жолнович.

Також доплату отримують пільгові категорії: людина з інвалідністю, яка є ліквідатором наслідків ЧАЕС отримає 1400 грн доплати. На таку ж суму може розраховувати військовий пенсіонер.

Якщо це пенсіонер з загальним стажем, у якого пенсія більша за мінімальну, то в середньому така категорія отримає 750 грн доплати.

Та через це нововведення обмежили верхню виплату індексацій для всіх — ніхто не отримає більше 1500 грн доплати.

— Навіть якщо для великих пенсій розрахунок індексації буде вищим, ми все одно додамо лише 1500 грн. Все тому, що потрібен ресурс для доплат по 400 та 500 грн пенсіонерам з найменшими сумами, — зазначає Оксана.

Багато людей наразі перебувають в Європі, зокрема є й пенсіонери. Там цінник на товари й послуги значно вищий, тож дехто може оформити пенсію одразу у двох країнах.

Ми розповіли, хто має право отримувати пенсію в Польщі та Україні одночасно та як оформити виплату.

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