Економія

Індексація пенсій з 1 березня 2023 року: механізм та нововведення

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Лютого 2023, 12:30
індексація пенсії
Фото: Unsplash

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