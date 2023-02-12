Українські біженці за кордоном декларуватимуть іноземні виплати — що це означає та як це зробити

З 24 лютого 2022 року понад 4,8 млн українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. І це не враховуючи біженців, які виїхали в Канаду, США та інші країни по всьому світу.

За кордоном переселенці мають право отримувати грошову допомогу від іноземних держав та міжнародних гуманітарних організацій.

Утім, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українські біженці повинні декларувати подібну фінансову підтримку.

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Декларація іноземних доходів для біженців

В Україні платники податків мають подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується й тих людей, які виїхали за кордон на постійне місце проживання (п. 179.3 Податкового кодексу України).

Тому українцям, які мають тимчасовий захист за кордоном та отримують грошову допомогу від іноземних держав, потрібно декларувати ці соцвиплати як іноземний дохід. Однак податок та військовий збір з нього стягувати не будуть.

Є також інший виняток — внутрішньопереміщеним особам не потрібно буде подавати декларації про отриману грошову допомогу, навіть від міжнародних організацій чи іноземних держав.

Як подати декларацію іноземних доходів

Подати податкову декларацію за 2022 рік можна до 1 травня 2023 року. Це можна зробити, виконавши такі кроки:

зайти на сайт Державної Податкової Служби України; увійти у свій Електронний кабінет; обрати розділ ЕК для громадян; подати Податкову декларацію про майновий стан та доходи.

До речі, якщо ти працюєш за кордоном, тобі доведеться платити податки не тільки в Україні, а й в іноземній країні. Читай можливості та небезпеки працевлаштування за кордоном для українців.

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