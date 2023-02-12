Економія

Українські біженці за кордоном декларуватимуть іноземні виплати — що це означає та як це зробити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 08:00
Українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу
Фото: Pexels

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