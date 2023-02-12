Украинские беженцы за рубежом будут декларировать иностранные выплаты — что это значит и как это сделать

С 24 февраля 2022 года более 4,8 млн украинцев получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. И это не считая беженцев, уехавших в Канаду, США и другие страны по всему миру.

За границей переселенцы имеют право получать денежную помощь от иностранных стран и международных гуманитарных организаций.

Впрочем, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские беженцы должны декларировать подобную финансовую поддержку.

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Декларация иностранных доходов для беженцев

В Украине налогоплательщики должны подавать ежегодную декларацию об имущественном положении и доходах. Это касается и тех людей, которые уехали за границу на постоянное место жительства (п. 179.3 Налогового кодекса Украины).

Поэтому украинцам, имеющим временную защиту за границей и получающим денежную помощь от иностранных государств, нужно декларировать эти соцвыплаты как иностранный доход. Однако налог и военный сбор с него взимать не будут.

Есть также другое исключение — внутриперемещенным лицам не нужно будет подавать декларации о полученной денежной помощи даже от международных организаций или иностранных государств.

Как подать декларацию иностранных доходов

Подать налоговую декларацию за 2022 год можно до 1 мая 2023 года. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:

зайти на сайт Государственной Налоговой Службы Украины; войти в свой электронный кабинет; выбрать раздел ЭК для граждан; подать Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

Кстати, если ты работаешь за границей, тебе придется платить налоги не только в Украине, но и в иностранной стране. Читай возможности и опасности трудоустройства за границей для украинцев.

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