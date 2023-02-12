Украинские беженцы за рубежом будут декларировать иностранные выплаты — что это значит и как это сделать

С 24 февраля 2022 года более 4,8 млн украинцев получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. И это не считая беженцев, уехавших в Канаду, США и другие страны по всему миру.
За границей переселенцы имеют право получать денежную помощь от иностранных стран и международных гуманитарных организаций.
Впрочем, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские беженцы должны декларировать подобную финансовую поддержку.
Юристка Марьяна Гавришко рассказала изданию РБК-Украина, что именно это означает и как это сделать на практике.
В Украине налогоплательщики должны подавать ежегодную декларацию об имущественном положении и доходах. Это касается и тех людей, которые уехали за границу на постоянное место жительства (п. 179.3 Налогового кодекса Украины).
Поэтому украинцам, имеющим временную защиту за границей и получающим денежную помощь от иностранных государств, нужно декларировать эти соцвыплаты как иностранный доход. Однако налог и военный сбор с него взимать не будут.
Есть также другое исключение — внутриперемещенным лицам не нужно будет подавать декларации о полученной денежной помощи даже от международных организаций или иностранных государств.
Есть также другое исключение — внутриперемещенным лицам не нужно будет подавать декларации о полученной денежной помощи даже от международных организаций или иностранных государств.
Подать налоговую декларацию за 2022 год можно до 1 мая 2023 года. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:
Кстати, если ты работаешь за границей, тебе придется платить налоги не только в Украине, но и в иностранной стране. Читай возможности и опасности трудоустройства за границей для украинцев.
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