Экономия

Украинские беженцы за рубежом будут декларировать иностранные выплаты — что это значит и как это сделать

Елена Яковлева, редактор сайта 12 февраля 2023, 08:00
Українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу
Фото: Pexels

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