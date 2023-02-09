Сделай ревизию и плати вдвое меньше. Лайфхаки, как уменьшить суммы коммунальных платежек в Польше

Пока мир пытается отказаться от российского газа, цены на коммунальные услуги постоянно растут. Польша — не исключение.

Как известно, аренда жилья в Польше достаточно дорогая, а в зимний период добавляется и немалая сумма за свет и отопление. Так что кошелек не каждой семьи, которая сейчас находится там, чувствует себя комфортно.

Но на самом деле можно платить за коммунальные услуги вдвое меньше, сделав простую ревизию жилья и включив режим экономии. Вот несколько лайфхаков, которые помогут тебе платить меньше за воду, отопления и свет.

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Экономия воды

Сначала пройдемся по базовым правилам экономии воды, которые помогут сэкономить.

Душ вместо ванной — это классика в экономии. Языком математики: если выберешь 10-минутный душ, а не ванную, то сэкономишь около 50 л воды.

Используй аэраторы — специальные наконечники на смесителе, которые помогают уменьшить потребление воды. Они аэрируют струю, сохраняя давление, но используют при этом меньше воды.

Выключай воду, когда моешь руки или чистишь зубы.

Мой посуду экономно. Набирай воду в раковину или миску и смывай все остатки еды. Только потом промой посуду под небольшой струей воды.

Используй воду повторно. К примеру, водой после мытья фруктов и овощей можно полить цветы.

Если сумма в платежке все такая же большая, сколько бы ты ни экономил(-а), то вполне вероятно, что много воды буквально вытекает в никуда из-за дырявых кранов или сломанного бачка.

На такие мелкие поломки ты просто не обращаешь внимания или не находишь время для ремонта. Однако за это платишь лишним ноликом в платежке. Если не веришь на слово, поверь математике:

По расчетам, если со смесителя каждые три секунды капает капля, то через час теряется стакан воды, а через год — 17 столитровых ванн. Неисправный бачок может выпустить в никуда более 9 л воды в час. В год это будет равно 789 столитровых ванн.

Если большую часть времени ты находишься на работе, то проверить неисправность крана или бачка можно с помощью счетчиков.

Перед сном запиши показатели и сверь их с утренней цифрой. Если они сойдутся — все в норме, если будут отличаться, вызови специалиста или попробуй устранить проблему самостоятельно.

Экономия отопления

Очень часто тепло просто убегает из квартиры из-за негерметичных щелей в окнах или дверях. В Польше этому способствует даже сама конструкция домов.

Жилье там нельзя назвать энергосберегающим, потому что в большинстве сооружений неправильно работают системы вентиляции, плохая теплоизоляция стен, окон, крыши и полов, что приводит к большим потерям тепла.

Поэтому удержать температуру и увеличить энергоэффективность в доме трудно, но возможно.

Прежде всего, проследи, чтобы батареи были открыты: убери одежду, раскрой закрывающие их шторы. Также проверьте эффективность системы отопления, например, не заполнены ли батареи воздухом.

Чтобы экономить в отопительный сезон, температуру в доме следует регулировать. Помогут в этом термостаты — устройства, что включают батарею, когда температура в комнате опускается ниже установленного предела.

В ванной комнате оптимальная температура до 24–25 °С;

В гостиной или детской комнате – 21 °С;

В спальне температура не должна превышать 17–19 °С.

Экономия электроэнергии

Кроме того, что следует выключать свет, если он тебе не нужен, подумай о замене ламп на светодиоды. Они потребляют на 80% меньше, а служат гораздо дольше, чем лампы накаливания.

Также выключай ноутбуки, компьютеры или мониторы, если не пользуешься ими хотя бы несколько минут. Извлекай зарядные устройства из розеток, если они не заряжают гаджеты.

Подробнее о том, как экономить электроэнергию и экономно использовать электроприборы, мы рассказали в нашем материале.

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