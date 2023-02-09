Сделай ревизию и плати вдвое меньше. Лайфхаки, как уменьшить суммы коммунальных платежек в Польше

Пока мир пытается отказаться от российского газа, цены на коммунальные услуги постоянно растут. Польша — не исключение.
Как известно, аренда жилья в Польше достаточно дорогая, а в зимний период добавляется и немалая сумма за свет и отопление. Так что кошелек не каждой семьи, которая сейчас находится там, чувствует себя комфортно.
Но на самом деле можно платить за коммунальные услуги вдвое меньше, сделав простую ревизию жилья и включив режим экономии. Вот несколько лайфхаков, которые помогут тебе платить меньше за воду, отопления и свет.
Сначала пройдемся по базовым правилам экономии воды, которые помогут сэкономить.
Если сумма в платежке все такая же большая, сколько бы ты ни экономил(-а), то вполне вероятно, что много воды буквально вытекает в никуда из-за дырявых кранов или сломанного бачка.
Если сумма в платежке все такая же большая, сколько бы ты ни экономил(-а), то вполне вероятно, что много воды буквально вытекает в никуда из-за дырявых кранов или сломанного бачка.
На такие мелкие поломки ты просто не обращаешь внимания или не находишь время для ремонта. Однако за это платишь лишним ноликом в платежке. Если не веришь на слово, поверь математике:
Если большую часть времени ты находишься на работе, то проверить неисправность крана или бачка можно с помощью счетчиков.
Перед сном запиши показатели и сверь их с утренней цифрой. Если они сойдутся — все в норме, если будут отличаться, вызови специалиста или попробуй устранить проблему самостоятельно.
Очень часто тепло просто убегает из квартиры из-за негерметичных щелей в окнах или дверях. В Польше этому способствует даже сама конструкция домов.
Жилье там нельзя назвать энергосберегающим, потому что в большинстве сооружений неправильно работают системы вентиляции, плохая теплоизоляция стен, окон, крыши и полов, что приводит к большим потерям тепла.
Поэтому удержать температуру и увеличить энергоэффективность в доме трудно, но возможно.
Поэтому удержать температуру и увеличить энергоэффективность в доме трудно, но возможно.
Прежде всего, проследи, чтобы батареи были открыты: убери одежду, раскрой закрывающие их шторы. Также проверьте эффективность системы отопления, например, не заполнены ли батареи воздухом.
Чтобы экономить в отопительный сезон, температуру в доме следует регулировать. Помогут в этом термостаты — устройства, что включают батарею, когда температура в комнате опускается ниже установленного предела.
Кроме того, что следует выключать свет, если он тебе не нужен, подумай о замене ламп на светодиоды. Они потребляют на 80% меньше, а служат гораздо дольше, чем лампы накаливания.
Также выключай ноутбуки, компьютеры или мониторы, если не пользуешься ими хотя бы несколько минут. Извлекай зарядные устройства из розеток, если они не заряжают гаджеты.
Подробнее о том, как экономить электроэнергию и экономно использовать электроприборы, мы рассказали в нашем материале.
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