Экономия — вдвое! Как не переплачивать за свет и кому стоит поменять счетчик

Из-за войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, цены на продукты и услуги значительно выросли. На это влияет много факторов, но платежки, которые получают украинцы уже сейчас, впечатляют. Но с этим можно бороться!

Как платить за электроэнергию вдвое меньше и что для этого необходимо иметь — читай в материале.

Для того чтобы затраты на электроэнергию были меньше, стоит перейти на ночное потребление света и установить разумные счетчики, а именно — двухзонные.

Двухзонные счетчики: что такое ночной тариф?

Двухзонные счетчики считают плату за электроэнергию, разделяя тариф на дневной и ночной. Днем количество использованной электроэнергии рассчитывается от 7 часов утра до 23 часов ночи. А ночной тариф — от 23 часов до 6 утра.

Сейчас также смотрят

Именно по ночному тарифу платить придется вдвое меньше, чем по дневному.

Тарифы на электроэнергию для населения:

Потребляющие в месяц до 250 кВт⋅ч — 1,44 грн/кВт.

Потребляющие в месяц более 250 кВт⋅ч — 1,68 грн/кВт.

Как установить двухзонный счетчик?

Существует несколько вариантов. Первый — можно написать заявление для подключения в местную энергоснабжающую компанию. Это можно сделать через свой персональный кабинет на сайте 1блэнерго.

Также можно приобрести такой счетчик в специализированном магазине, а запрограммировать его либо самому по инструкции, либо отдать специалистам компании, в которую ты обращался(-лась) по подключению счетчика.

Правда, по мнению эксперта по ЖКХ Олега Попенко, смысл таких счетчиков теряется в тех районах, где свет выключают и днем, и ночью.

В Европе используют трехзонные счетчики, рассчитанные на пиковые, полупиковые и ночные тарифы. Эксперт считает такую ​​тарифную политику лучшей и взвешенной, ведь во время пиковой нагрузки с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 23:00 тариф наполовину больше привычного.

В часы полупиковой нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) оплата за электроэнергию идет по привычному тарифу, а в ночное время — на 60% меньше дневного тарифа.

Есть еще несколько способов экономии электроэнергии. О них мы писали ранее — обратись к нашему материалу, как экономить свет от коридора до кухни.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!