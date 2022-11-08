Економія — вдвічі! Як не переплачувати за світло та кому варто змінити лічильник

Через війну в Україні, яку продовжила Російська Федерація, ціни на продукти та послуги значно зросли. На це впливає багато факторів, але платіжки, які отримують українці вже зараз, вражають. Та з цим можна боротися!

Як платити за електроенергію удвічі менше та що для цього необхідно мати — читай у матеріалі.

Для того щоб витрати за електроенергію були меншими, варто перейти на нічне споживання світла та встановити розумні лічильники, а саме — двозонні.

Двозонні лічильники: що таке нічний тариф?

Двозонні лічильники рахують плату за електроенергію, розділяючи тариф на денний та нічний. Удень кількість використаної електроенергії розраховується від 7 години ранку до 23 години ночі. А нічний тариф — від 23 години до 6 ранку.

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Саме за нічним тарифом платити можна удвічі менше, ніж за денним.

Тарифи на електроенергію для населення:

Ті, що споживають на місяць до 250 кВт⋅год — 1,44 грн/кВт.

Ті, що споживають на місяць понад 250 кВт⋅год — 1,68 грн/кВт.

Як установити двозонний лічильник?

Існує кілька варіантів. Перший — можна написати заяву для підключення в місцевій енергопостачальній компанії. Це також можна зробити через персональний кабінет на сайті обленерго.

Також можна придбати такий лічильник у спеціалізованому магазині, а запрограмувати його або самому(-ій) за інструкцією, або віддати спеціалістам компанії, до якої ти звертався(-лась) для підключення лічильника.

Щоправда, на думку експерта з ЖКГ Олега Попенка, сенс таких лічильників втрачається у тих районах, де світло вимикають і вдень, і вночі.

У Європі використовують тризонні лічильники, які розраховані на пікові, напівпікові та нічні тарифи. Експерт вважає таку тарифну політику найкращою та виваженою, адже у час пікового навантаження з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 23:00 тариф наполовину більший від звичного.

У години напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) оплата за електроенергію здійснюється за звичним тарифом, а в нічний час — на 60% меншим за денний тариф.

Існує ще кілька способів економії електроенергії. Про них ми писали раніше — звернись до нашого матеріалу, як заощаджувати світло від коридору до кухні.

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