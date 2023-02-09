Економія

Зроби ревізію та плати вдвічі менше. Лайфхаки, як зменшити суми комунальних платіжок в Польщі

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 22:00
як зменшити комунальні платіжки в Польщі
Фото: Pexels

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Зроби ревізію та плати вдвічі менше. Лайфхаки, як зменшити суми комунальних платіжок в Польщі

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