Зроби ревізію та плати вдвічі менше. Лайфхаки, як зменшити суми комунальних платіжок в Польщі

Доки світ намагається відмовитися від російського газу, ціни на комунальні послуги невпинно ростуть. Польща — не виняток.

Як відомо, оренда житла у Польщі досить дорога, а в зимовий період додається ще й чимала сума за світло та опалення. Тож гаманець не кожної родини, яка зараз перебуває там, почувається комфортно.

Насправді можна платити за комунальні послуги вдвічі менше, зробивши просту ревізію житла та увімкнувши режим економії. Ось кілька лайфхаків, які допоможуть тобі платити менше за воду, опалення та світло.

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Економія води

Спершу розгляньмо базові правила економії води, які допоможуть заощадити.

Душ замість ванної — це класика в економії. Мовою математики: якщо обереш 10 хвилин душу, а не ванну, то заощадиш близько 50 л води.

Використовуй аератори — спеціальні насадки на змішувачі, які допоможуть зменшити споживання води. Вони аерують струмінь, зберігаючи тиск, але використовуючи при цьому менше води.

Вимикай воду, коли миєш руки чи чистиш зуби.

Мий посуд ощадно. Набирай воду в раковину або миску і змивай там залишки їжі. Лише потім промивай під невеликим струменем води.

Використовуй воду повторно. Наприклад, водою після миття фруктів і овочів можна полити квіти.

Якщо сума в платіжці не зменшується, скільки б ти не економив(-ла), то цілком імовірно, що багато води буквально витікає в нікуди через діряві крани або зламаний бачок.

На такі дрібні поломки ти просто не звертаєш уваги чи не знаходиш часу для ремонту. Однак за це платиш зайвим нуликом в платіжці. Якщо не віриш на слово, повір математиці:

За розрахунками, якщо зі змішувача кожні три секунди крапає крапля, то за годину втрачається склянка води, а за рік — аж 17 столітрових ванн. Несправний бачок може випустити в нікуди понад 9 л води на годину. За рік це дорівнюватиме аж 789 столітрових ванн.

Якщо більшу частину часу ти перебуваєш на роботі, то перевірити несправність крана чи бачка можна за допомогою лічильників.

Перед сном запиши показники та звір їх з ранковою цифрою. Якщо вони зійдуться — все гаразд, якщо відрізнятимуться — виклич фахівця або спробуй усунути проблему самостійно.

Економія опалення

Дуже часто тепло “тікає” з квартири через негерметичні щілини у вікнах чи дверях. У Польщі цьому сприяє навіть сама конструкція будинків.

Житло там не можна назвати енергоощадним, бо в більшості споруд неправильно працюють системи вентиляції, погана теплоізоляція стін, вікон, даху та підлоги, що призводить до великих втрат тепла.

Через це втримати температуру та збільшити енергоефективність у помешканні важко, але можливо.

Найперше, простеж, щоб батареї були відкриті: прибери одяг, розкрий штори, які їх закривають. Також перевір ефективність системи опалення, наприклад, чи не заповнені батареї повітрям.

Щоб заощаджувати в опалювальний сезон, температуру в помешканні слід регулювати. Допоможуть у цьому термостати — пристрої, які вмикають батарею, коли температура в кімнаті опускається нижче встановленої межі.

У ванній кімнаті оптимальна температура до 24–25 °C.

У вітальні або дитячій кімнаті – 21 °C.

У спальні температура неповинна перевищувати 17–19 °C.

Економія електроенергії

Окрім того, що варто вимикати світло, якщо воно тобі не треба, подумай про заміну ламп на світлодіоди. Вони споживають на 80% менше, а служать набагато довше, ніж лампи розжарювання.

Також вимикай ноутбуки, комп’ютери чи монітори, якщо не користуєшся ними хоча б кілька хвилин. Виймай зарядні пристрої з розеток, якщо вони не заряджають гаджети.

Детальніше про те, як заощаджувати електроенергію та економно використовувати електроприлади, ми розповіли у нашому матеріалі.

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