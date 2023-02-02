Без ЖЕКів, але з “czynsz”: що треба знати про комунальні послуги в Польщі

Багато українців виїхали в Польщу. Більшість із них винаймає житло, щоб жити та працювати. Але оренда приміщення може стати не єдиною проблемою. Адже треба платити і за комунальні послуги також.

Для багатьох українців це виклик, адже система дещо відрізняється для української. На сайті 24 Закордон розповіли про комунальні послуги у Польщі та як за них платити.

Утримання будинків без ЖЕКів

У Польщі немає звичних нам ЖЕКів. Мешканці багатоквартирних будинків створюють спільноти або організують кооперативи, які віддалено нагадують ЖЕКи. У цих організацій немає сантехніків, електриків чи двірників. Такі об’єднання самостійно збирають платежі та усувають проблеми. Для цього часто залучають фахівців зі сторонніх організацій.

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Така система має кілька обов’язкових платежів. Поляки сплачують кошти на утримання адміністрації кооперативу чи спільноти та ремонт будівель. Мешканці можуть платити два-три злоті за квадратний метр, залежно від місця проживання.

Працівники відповідально підходять до своєї роботи, адже будинки у Польщі відремонтовані та завжди у належному стані.

Крім цього, мешканці мають оплачувати послуги з експлуатації. Сюди входить оплата за споживання газу, води, користування каналізацією, вивезення сміття, прибирання території, опалення та електропостачання, а також — земельний податок.

Скільки коштують комунальні послуги в Польщі

Ціни на комунальні послуги в Польщі залежать від конкретного кооперативу чи спільноти. На суму в платіжках також впливає те, у чиїй власності будівля — комунальній чи приватній. У будинках, які перебувають на міському балансі, можуть бути встановлені пільгові тарифи.

Наприклад, у Варшаві більшість домогосподарств сплачує фіксовану суму, яка покриває майже всі послуги. Люди можуть платити за лічильником лише за електроенергію, а безлімітно користуватися водопостачанням чи опаленням. Натомість у Кракові у багатьох будинках встановлені лічильники на воду, газ і тепло.

У середньому вартість комуналки в Польщі становить 400-650 злотих за двокімнатну квартиру.

Середня вартість комунальних послуг у Польщі:

водопостачання та водовідведення — 8-11 злотих за 1 метр кубічний;

електроенергія — 0,7 злотих за 1 кВт із доставленням;

газ — у середньому один кубометр коштує 1,5 – 1,6 злотих. Ціна може варіюватися залежно від регіону країни;

вивіз сміття — приблизно 13 злотих на особу;

опалення — в опалювальний сезон два-три злотих за метр квадратний;

інтернет та кабельне телебачення — 50-60 злотих.

Що таке “czynsz” у Польщі

Фіксовані платежі можуть бути включеними до “czynsz” (чинш). Це обов’язкова плата за користування деякими приміщеннями. Проте неточність цього опису створює багато проблем, які часто закінчуються непорозумінням між власником та орендарем.

Те, що входить до чиншу, залежить від багатьох факторів. Часто буває так, що в одному місті орендна плата за подібні за площею квартири різна. Це залежить від кооперативу.

Розмір орендної плати за квартиру найчастіше залежить від двох типів зборів: залежних від адміністратора і незалежних від нього.

До незалежних від адміністратора комісій, що входять до чиншу, належать:

плата за опалення;

вивіз сміття;

податок на власність;

оплата за електроенергію в місцях загального користування будинку;

абонемент на воду та оплата за водоспоживання.

Комісії, які визначає адміністратор:

плата за послуги (залежно від розміру квартири) включає, наприклад, витрати на прибирання, косіння трави, прибирання снігу, усунення дефектів, а також зарплату працівників кооперативу;

витрати на страхування майна;

списання до фонду реконструкції, з якого оплачується, наприклад, фарбування сходів;

обслуговування домофонів, ліфтів тощо.

Найпопулярніший маршрут за кордон — до Польщі. Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця змінила правила продажу квитків до Польщі.

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