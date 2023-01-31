Подорожі та натхнення

Більше не дефіцит? УЗ змінила правила продажу квитків на потяг до Польщі

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Січня 2023, 12:00
Укрзалізниця київ-варшава
Фото: Pexels

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