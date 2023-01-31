Більше не дефіцит? УЗ змінила правила продажу квитків на потяг до Польщі

Потяг № 67/68 Київ — Варшава — Київ є одним з найбільш популярних міжнародних рейсів. На сполучення, які мають попит, полюють перекупники, тож рейс до Польщі не виняток.

За словами представників Укрзалізниці, перекупники перебудували алгоритми своїх дій на онлайн-рейки й оголосили полювання на повернуті квитки. Так, лише на варшавський рейс їм вдавалося отримувати до 90 місць на місяць.

Компанія вже провела низку досліджень і закупівель в мережі, де за комісію пропонували знайти квитки на Варшаву. Усі отримані матеріали передали відповідним органам.

Зараз також дивляться

Також звільнили співробітників-порушників, на яких впала підозра. Та це не єдині методи профілактики, які застосувала Укрзалізниця, щоб захиститися від шахраїв.

З 28 січня 2023 року компанія змінює правила продажу повернутих квитків, щоб викорінити зловживання та спекуляції та унеможливити незаконний перепродаж.

Загальні правила продажу

Перед тим нагадаємо загальні правила з продажу квитків на рейс Київ — Варшава, які лишилися незмінними.

Квитки все ще вводяться у продаж на 20 діб вперед. Кожного наступного циклу, тобто на 21-й день, квитки з’являються рівно о 8:00. Придбати їх можна тепер лише онлайн.

Також в Укрзалізниці нагадали, що не можна купувати більше як чотири одиниці на руки.

Нова система: що змінилося

З новою системою, як розповіли в компанії, якщо ти не встиг(-ла) придбати квиток за 20 днів, більше не потрібно за ним полювати або звертатися до перекупників. Зараз можна знайти усі повернені квитки в чіткий проміжок часу.

Повернені квитки вводитимуться в продаж чітко за день до дати поїздки між 8:00 та 9:00.

А квитки, від яких люди відмовляться одразу в день придбання, повертатимуть в обіг продажу не пізніше ніж за 30 хвилин після цього.

Та Укрзалізниця має й інші рейси до Польщі, не лише у столицю. Ми розповіли, який новий рейс до Польщі додала Укрзалізниця, та нагадали усі можливі рейси до цієї країни.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.