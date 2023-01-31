Больше не дефицит? УЗ изменила правила продажи билетов на поезд в Польшу

Поезд № 67/68 Киев — Варшава — Киев является одним из наиболее популярных международных рейсов. На соединения, пользующиеся спросом, охотятся перекупщики, и рейс в Польшу не исключение.

По словам представителей УЗ, перекупщики перестроили алгоритмы своих действий на онлайн-рельсы и объявили охоту на возвращенные билеты. Так, только на варшавский рейс им удавалось получать до 90 мест в месяц.

Компания уже провела ряд исследований и закупок в сети, где за комиссию предлагали найти билеты на Варшаву. Все полученные материалы были переданы соответствующим органам.

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Также были уволены подозреваемые сотрудники-нарушители. Но это не единственные меры профилактики, которые применила Укрзалізниця, чтобы защититься от мошенников.

С 28 января 2023 года компания изменяет правила продажи возвращенных билетов, чтобы искоренить злоупотребления и спекуляции и сделать невозможным незаконную перепродажу.

Общие правила продажи

Прежде всего напомним общие правила продажи билетов на рейс Киев — Варшава, которые остались неизменными.

Билеты все еще поступают в продажу на 20 дней вперед. Каждый следующий цикл, то есть на 21-й день, билеты появляются ровно в 8:00. Приобрести их теперь можно только онлайн.

Также в Укрзалізниці напомнили, что нельзя покупать больше четырех единиц в одни руки.

Новая система: что изменилось

С новой системой, как рассказали в компании, если ты не успел(-а) купить билет за 20 дней, больше не нужно за ним охотиться или обращаться к перекупщикам. Сейчас можно найти все возвращенные билеты в четкий промежуток времени.

Все возвращаемые билеты будут вводиться в продажу четко за день до даты поездки между 8:00 и 9:00.

А билеты, от которых люди откажутся сразу же в день приобретения, будут возвращены в продажу не позднее чем через 30 минут после этого.

У Укрзалізниці есть и другие рейсы в Польшу, не только в столицу. Мы рассказали, какой новый рейс в Польшу добавила Укрзалізниця, и напомнили все возможные рейсы в эту страну.

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