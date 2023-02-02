Без ЖЭКов, но с “czynsz”: что нужно знать о коммунальных услугах в Польше

Многие украинцы выехали в Польшу. Большая часть из них снимает жилье, чтобы жить и работать. Но аренда помещения может оказаться не единственной проблемой. Ведь нужно платить и за коммунальные услуги тоже.
Для многих украинцев это вызов, ведь система несколько отличается от украинской. На сайте 24 Закордон рассказали о коммунальных услугах в Польше и как за них платить.
В Польше нет привычных нам ЖЭКов. Жители многоквартирных домов создают сообщества или организовывают кооперативы, отдаленно напоминающие ЖЭКи. У этих организаций нет сантехников, электриков или дворников. Такие объединения самостоятельно собирают платежи и устраняют проблемы. Для этого часто привлекают специалистов из сторонних организаций.
Такая система имеет несколько обязательных платежей. Поляки платят средства на содержание администрации кооператива или сообщества и ремонт зданий. Жители могут платить два-три злотых за квадратный метр, в зависимости от места жительства.
Сотрудники ответственно подходят к своей работе, ведь дома в Польше отремонтированы и всегда в надлежащем состоянии.
Кроме того, жители должны оплачивать услуги по эксплуатации. Сюда входит оплата за потребление газа, воды, пользование канализацией, вывоз мусора, уборку территории, отопление и электроснабжение, а также — земельный налог.
Цены на коммунальные услуги в Польше зависят от конкретного кооператива или сообщества. На сумму в платежках также влияет то, в чьей собственности дом — коммунальной или частной. В домах, находящихся на городском балансе, могут быть установлены льготные тарифы.
К примеру, в Варшаве большинство домохозяйств платит фиксированную сумму, которая покрывает почти все услуги. Люди могут платить по счетчику только за электроэнергию, а безлимитно пользоваться водоснабжением или отоплением. В Кракове во многих домах установлены счетчики на воду, газ и тепло.
В среднем стоимость коммуналки в Польше составляет 400-650 злотых за двухкомнатную квартиру.
В среднем стоимость коммуналки в Польше составляет 400-650 злотых за двухкомнатную квартиру.
Средняя стоимость коммунальных услуг в Польше:
Фиксированные платежи могут быть включены в “czynsz” (чинш). Это обязательная плата за использование некоторых помещений. Однако неточность этого описания создает много проблем, часто заканчивающихся недоразумением между собственником и арендатором.
То, что входит в чинш, зависит от многих факторов. Часто бывает так, что в одном городе арендная плата за подобные по площади квартиры разная. Это зависит от кооператива.
Размер арендной платы за квартиру чаще всего зависит от двух типов сборов: зависимых от администратора и независимых от него.
Размер арендной платы за квартиру чаще всего зависит от двух типов сборов: зависимых от администратора и независимых от него.
К независимым от администратора комиссиям, входящим в чинш, относятся:
Комиссии, которые определяет администратор:
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