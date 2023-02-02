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Без ЖЭКов, но с “czynsz”: что нужно знать о коммунальных услугах в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 февраля 2023, 12:00
Комунальні послуги в Польщі: як нараховуються та скільки коштують
Фото: Pexels

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