Без ЖЭКов, но с “czynsz”: что нужно знать о коммунальных услугах в Польше

Многие украинцы выехали в Польшу. Большая часть из них снимает жилье, чтобы жить и работать. Но аренда помещения может оказаться не единственной проблемой. Ведь нужно платить и за коммунальные услуги тоже.

Для многих украинцев это вызов, ведь система несколько отличается от украинской. На сайте 24 Закордон рассказали о коммунальных услугах в Польше и как за них платить.

Содержание домов без ЖЭКов

В Польше нет привычных нам ЖЭКов. Жители многоквартирных домов создают сообщества или организовывают кооперативы, отдаленно напоминающие ЖЭКи. У этих организаций нет сантехников, электриков или дворников. Такие объединения самостоятельно собирают платежи и устраняют проблемы. Для этого часто привлекают специалистов из сторонних организаций.

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Такая система имеет несколько обязательных платежей. Поляки платят средства на содержание администрации кооператива или сообщества и ремонт зданий. Жители могут платить два-три злотых за квадратный метр, в зависимости от места жительства.

Сотрудники ответственно подходят к своей работе, ведь дома в Польше отремонтированы и всегда в надлежащем состоянии.

Кроме того, жители должны оплачивать услуги по эксплуатации. Сюда входит оплата за потребление газа, воды, пользование канализацией, вывоз мусора, уборку территории, отопление и электроснабжение, а также — земельный налог.

Сколько стоят коммунальные услуги в Польше

Цены на коммунальные услуги в Польше зависят от конкретного кооператива или сообщества. На сумму в платежках также влияет то, в чьей собственности дом — коммунальной или частной. В домах, находящихся на городском балансе, могут быть установлены льготные тарифы.

К примеру, в Варшаве большинство домохозяйств платит фиксированную сумму, которая покрывает почти все услуги. Люди могут платить по счетчику только за электроэнергию, а безлимитно пользоваться водоснабжением или отоплением. В Кракове во многих домах установлены счетчики на воду, газ и тепло.

В среднем стоимость коммуналки в Польше составляет 400-650 злотых за двухкомнатную квартиру.

Средняя стоимость коммунальных услуг в Польше:

водоснабжение и водоотвод — 8-11 злотых за 1 метр кубический;

электроэнергия — 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ — в среднем один кубометр стоит 1,5-1,6 злотых. Цена может варьироваться в зависимости от региона;

вывоз мусора — примерно 13 злотых на человека;

отопление — в отопительный сезон два-три злотых за метр квадратный;

интернет и кабельное телевидение — 50-60 злотых.

Что такое “czynsz” в Польше

Фиксированные платежи могут быть включены в “czynsz” (чинш). Это обязательная плата за использование некоторых помещений. Однако неточность этого описания создает много проблем, часто заканчивающихся недоразумением между собственником и арендатором.

То, что входит в чинш, зависит от многих факторов. Часто бывает так, что в одном городе арендная плата за подобные по площади квартиры разная. Это зависит от кооператива.

Размер арендной платы за квартиру чаще всего зависит от двух типов сборов: зависимых от администратора и независимых от него.

К независимым от администратора комиссиям, входящим в чинш, относятся:

плата за отопление;

вывоз мусора;

налог на собственность;

оплата за электроэнергию в местах общего пользования дома;

абонемент на воду и оплата водопотребления.

Комиссии, которые определяет администратор:

плата за услуги (в зависимости от размера квартиры) включает, например, расходы на уборку, кошение травы;

уборку снега, устранение дефектов, а также зарплату работников кооператива;

расходы по страхованию имущества;

списание в фонд реконструкции, из которого оплачивается, например, покраска лестницы;

обслуживание домофонов, лифтов и т.д.

Самый популярный маршрут за границу — в Польшу. Ранее мы рассказывали, что Укрзалізниця изменила правила продажи билетов в Польшу.

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