Как зарубежный рынок труда адаптировался к украинцам: перспективы, шансы и ловушки для беженцев

Полномасштабная война лишила работы не менее 5 млн человек, заставила искать временное убежище и новую работу около 7 млн человек за рубежом.

Часть из них до окончания войны не планируют возвращаться из-за потенциальной опасности им и их детям, несмотря на то, что хотят домой. Так что ищут работу там.

По статистике, более 50% беженцев в каждой стране планируют вернуться сразу после окончания войны.

Следует подчеркнуть, что желание вернуться может не соответствовать возможностям трудоустройства, образования детей и условий, — говорит профессор университета Масарика Бернадетт Надежда Яворски.

Сейчас также смотрят

Следовательно, 24–30% уже сейчас понимают, что хотят остаться в стране, где они находятся. Другие же рассматривают возможность переезда в другую страну, преимущественно в Германию, США, Великобританию и Италию.

Какие бы желания ни были, сейчас все украинцы вынуждены адаптироваться к новым реалиям и искать работу в другой стране, чтобы обеспечить себя и своих детей всем необходимым.

Так какая ситуация на зарубежном рынке труда для украинцев и с какими трудовыми ловушками можно столкнуться?

Все это зафиксировало социологическое исследование беженцев из Украины в Польше, Чехии и Румынии, проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Теперь не только клубника: украинские специалисты ищут работу

За границей привыкли, что на работу к ним приезжает дешевая рабочая сила. Однако с полномасштабным вторжением среднестатистический портрет работника из Украины изменился.

— Сейчас подавляющая часть украинцев за границей — это женщины с детьми, которые не знают язык страны, в которой находятся, и никогда не работали там, — отметила профессор Бухарестского университета Дарие Кристя.

Несмотря на это, беженцы имеют очень высокий уровень образования. Это доказывает статистика: 53%, 45% и 64% опрошенных беженцев в Польше, Чехии и Румынии имеют высшее образование.

Около трети беженцев в каждой стране являются высококвалифицированными специалистами, учителями и работниками образования, — говорит Бернадетт.

— А также врачи, учителя, инженеры, люди, знающие несколько языков. Этот портрет диктует рыночная и военная ситуация, — уточняет директор EWL Partners Марьяна Семенюк.

В частности, среди многочисленных беженцев оказались многие ученые и исследователи из разных университетов и научных отраслей.

Некоторые из них уже нашли в Польше временное место и все необходимое для научной работы. Кроме того, их снабдили всем необходимым для жизни.

Трудности и стимуляция к трудоустройству

Однако далеко не все смогли устроиться так хорошо, как учёные. Многие качественные специалисты не могут найти работу по образованию или опыту из-за языкового барьера.

В некоторых странах такому трудоустройству мешает бюрократическая составляющая. К примеру, в Германии нужно сначала пройти процедуру подтверждения квалификации диплома. Опыт работы может вообще не иметь значения.

Несмотря на все трудности, уже более миллиона человек — часть из ранее работавших и значительная часть беженцев — уже начали работать, — отметил Матеуш Моравецкий.

И все же есть процент людей, которые не хотят устраиваться на работу, ведь могут прожить на социальную помощь от правительства и организаций.

Если в прошлом году их обеспечивали всем необходимым и не подталкивали к поиску работы, то в 2023 году правительства стран временного убежища намерены мотивировать трудоустроиться как можно быстрее.

К примеру, в Польше с января 2023 планируют ввести 100% плату за проживание в пансионатах, санаториях, общежитиях и разного типа центрах для всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение трех месяцев и не арендуют жилье.

Какие перспективы у тех, кто не может найти работу по специальности?

Конечно, безопасная и легальная работа за границей может быть не только источником дохода, но и важным этапом в профессиональном развитии, возможностью приобрести новые компетенции и социальные контакты.

Так, около половины беженцев говорят, что возможности трудоустройства были основной причиной, почему они решили искать убежища именно в этой стране.

Об этом говорится в отчете Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), подготовленного совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Впрочем, по указанным выше причинам многие не могут найти достойную работу, которая бы отвечала их знаниям.

Эксперты EWL подтверждают, что для украинцев, не знающих язык страны и не имеющих опыта работы, предлагают физическую работу.

Больше ее на предприятиях пищевой, перерабатывающей, автомобильной промышленности, в сфере логистики и ухода. Около 70% украинцев на такой работе в Польше могут разговаривать на украинском языке.

За такой труд каждый третий украинец получает зарплату от 3000 до 4000 злотых нетто в месяц. Зарплата почти каждого пятого украинца, по данным EWL, составляет от 4000 до 5000 злотых на руки.

— Однако отчаяние людей, которые потеряли все и считают, что находятся в полной безысходности, может привести к эксплуатации их труда, — говорит координатор проектов по противодействию торговле людьми Елена Кальбус.

Трудовые ловушки: на какую эксплуатацию соглашаются украинцы и как себя защитить

Данные упомянутого опроса EWL свидетельствуют, что 9% украинцев соглашаются на зарплату меньше минимальной. Каждый второй предпочитает работать сверхурочно, от 10 до 12 часов в сутки, а 37% — от 8 до 10 часов.

Также готовы работать на выходных: почти 50% — в течение шести дней в неделю, а 8% — семь дней в неделю.

Независимый аналитический центр Cedos в трех волнах собственного исследования зафиксировал, что украинки готовы браться за любые подработки, чтобы обеспечить себе и своей семье минимальные средства для выживания.

Не менее пугающая статистика в результатах национального исследования уязвимости населения к торговле людьми и эксплуатации в условиях войны, которое проводила ОО Центр Женские перспективы.

39% опрошенных заявили, что готовы работать в обмен на бесплатное питание и жилье;

17% людей готовы работать неофициально;

13% согласились бы на работу в запертом помещении, из которого нельзя выходить без разрешения работодателя. Есть и те, кто готов отдать работодателю свой паспорт и телефон на время работы;

4% готовы к работе на нелегальном предприятии.

Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию, эксперты советуют подписать соглашение, где будет четко прописана сумма за жилье, еду и объем работы, который будешь выполнять.

В противном случае нет никаких гарантий, что ты не попадешь в условия эксплуатации.

Также стоит получить максимум информации о том, куда ты едешь, что будешь делать, какие возможности будут в той или иной местности в зависимости от опыта, семейного, социального статуса и т.д., — добавляет Марьяна Семенюк.

Многие украинцы, которые сейчас в поисках работы, начинают овладевать новыми специальностями, нишами и возможностями для заработка.

Одним из самых популярных направлений является IT, ведь можно работать из любого уголка мира за хорошие деньги. Мы рассказали, как пройти бесплатный курс по изучению рынка криптоактивов.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.