Криптограмотность для каждого! Как пройти бесплатный курс по изучению рынка криптоактивов

Каждый день нам становятся доступны новые способы заработка. Интересные профессии появляются прямо из компьютера. Чтобы овладеть ими, ты можешь пройти бесплатный курс. Министерство цифровой трансформации запускает бесплатный курс криптограмотности для каждого. Читай, как его пройти.

Минцифры запускает бесплатный курс криптограмотности

Одной из главных задач украинцев является сохранение и развитие нашей экономики. А запуск рынка криптоактивов станет мощной основой создания цифровой экономики Украины. Чтобы среди криптоактивов мы чувствовали себя как рыбы в воде, Минцифры запускает базовый курс криптограмотности.

Обучение на курсе будет проходить в формате тренажера. Пройдя курс, ты получишь:

Сейчас также смотрят

100 часов теории и практики;

работу с реальными кейсами на существующих платформах;

возможность выбора вида обучения: самостоятельное или как факультатив в ВУЗе.

Программу курса разработали эксперты форсайта Виртуальные активы 2030, а реализация проходит вместе с крупнейшей европейской криптобиржей из Украины Whitebit, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а еще Atlantis world.

Прохождение курса позволит тебе разбираться в мире криптоактивов и откроет новые возможности для работы и бизнеса.

Если ты хочешь овладеть криптограмотностью бесплатно, переходи по этой ссылке и заполняй форму. Курс начнется в феврале на портале Дия. Цифровое образование.

В форме тебе нужно будет заполнить следующие данные:

ФИО. Пол. Возраст. Город. Что больше всего интересует на курсе виртуальных активов. Электронный адрес.

Ранее мы рассказывали, как получить IT-образование в Украине бесплатно.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!