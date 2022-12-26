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Криптограмотность для каждого! Как пройти бесплатный курс по изучению рынка криптоактивов

Анастасия Грубрина, редактор сайта 26 декабря 2022, 14:00
Мінцифра запускає безкоштовний курс криптограмотності
Фото: Pexels

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