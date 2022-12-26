Криптограмотність для кожного! Як пройти безплатний курс із вивчення ринку криптоактивів

Щодня нам стають доступні нові способи заробітку. Цікаві професії з’являються просто з комп’ютера. Щоб опанувати їх, ти можеш пройти безплатний курс. Міністерство цифрової трансформації України запускає безкоштовний курс криптограмотності для кожного. Читай, як його пройти.

Мінцифра запускає безплатний курс криптограмотності

Одним із головних завдань українців є збереження і розвиток нашої економіки. А запуск ринку криптоактивів стане потужною основою для створення цифрової економіки України. Щоб серед криптоактивів ми почувалися як риби у воді, Мінцифра запускає базовий курс криптограмотності.

Навчання на курсі проходитиме у форматі тренажера. Пройшовши курс, ти отримаєш:

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100 годин теорії та практики;

роботу з реальними прикладами на наявних платформах;

можливість вибору виду навчання: самостійне або як факультатив у ЗВО.

Програму курсу розробили експерти форсайту Віртуальні активи 2030, а реалізація відбувається разом із найбільшою європейською криптобіржею з України Whitebit, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а ще Atlantis world.

Пройшовши курс, ти зможеш розбиратися у світі криптоактивів та отримаєш нові можливості для роботи й бізнесу.

Якщо ти хочеш опанувати криптограмотність безплатно, переходь за цим посиланням і заповнюй форму. Курс розпочнеться в лютому на порталі Дія. Цифрова освіта.

У формі тобі потрібно буде заповнити такі дані:

ПІБ. Стать. Вік. Місто. Що найбільше цікавить на курсі віртуальних активів. Електронна адреса.

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