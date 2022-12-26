Криптограмотність для кожного! Як пройти безплатний курс із вивчення ринку криптоактивів

Щодня нам стають доступні нові способи заробітку. Цікаві професії з’являються просто з комп’ютера. Щоб опанувати їх, ти можеш пройти безплатний курс. Міністерство цифрової трансформації України запускає безкоштовний курс криптограмотності для кожного. Читай, як його пройти.
Одним із головних завдань українців є збереження і розвиток нашої економіки. А запуск ринку криптоактивів стане потужною основою для створення цифрової економіки України. Щоб серед криптоактивів ми почувалися як риби у воді, Мінцифра запускає базовий курс криптограмотності.
Навчання на курсі проходитиме у форматі тренажера. Пройшовши курс, ти отримаєш:
Програму курсу розробили експерти форсайту Віртуальні активи 2030, а реалізація відбувається разом із найбільшою європейською криптобіржею з України Whitebit, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а ще Atlantis world.
Пройшовши курс, ти зможеш розбиратися у світі криптоактивів та отримаєш нові можливості для роботи й бізнесу.
Якщо ти хочеш опанувати криптограмотність безплатно, переходь за цим посиланням і заповнюй форму. Курс розпочнеться в лютому на порталі Дія. Цифрова освіта.
У формі тобі потрібно буде заповнити такі дані:
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