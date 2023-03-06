Виплати військовим переглянули, щоб було справедливо — Резніков пояснив, скільки отримуватимуть бійці

Українці мають чималий хист у веденні дискусій. Часом деякі розмови можуть перетворюватись на сварки, але деколи в них народжується істина.

Однією з найбільш обговорюваних тем останнім часом стало питання про скасування виплат 30 тис. грн військовим, яке спричинило чималу хвилю критики. Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив це економічною необхідністю.

В інтерв’ю виданню LIGA.net він розповів, скільки держава планує заощадити коштів, які основні фактори перерозподілу заробітних плат у ЗСУ та чи постраждає фінансове забезпечення бійців, які перебувають на передовій.

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Заощадження — це другий фактор. Головний — це справедливість.

Міністерство оборони України отримувало певний час сигнали від бійців, що бійці на “нулі” та військові, які відповідають за забезпечення за 20–40 км від фронту отримують однакову заробітну плату — 100 тис. грн.

Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовці, в яких немає навіть БРки (бойового розпорядження, — ред.).

У приклад Олексій Резніков наводить так званий ужгородський котел, тобто військові, які перебувають досить далеко від лінії фронту, отримують додаткові кошти. Міністр вважає, що це несправедливо.

Тому говорить, що якщо хтось прагне отримувати більше, то може подати рапорт. Тоді його переведуть на позиції на “нулі”.

Така ж система має працювати й у зворотному русі, тобто за бажанням військового та за наявності рапорту його можуть відправити на менш ризиковане завдання.

Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, — отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні — просто грошове забезпечення.

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У такий спосіб державі вдасться заощадити близько 100 млрд грн. А це важливо, оскільки українцям ще воювати.

“Заощадження” — це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки.

Крім того, держава виплачує родинам загиблих по 15 млн грн, а також пораненим, що теж дає серйозне навантаження на бюджет. І до цього варто бути готовими.

Також потрібно не забувати, що ЗСУ — найбільший роботодавець в країні, який повинен розуміти свій ресурс.

Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо.

Водночас вдалося підняти базове грошове забезпечення ЗСУ на 30%. Тож тепер солдат-стрілець найменшої категорії має не 13 000 грн, а 20 000 грн. А це позначиться й на майбутньому пенсійному забезпеченні.

Як зміни можуть позначитись на військових, які на передовій

Я переконаний, що ті, хто на передовій і виконують бойове завдання, точно ніяк не постраждають.

Щодо решти, Олексій Резніков відмовився будувати припущення. Однак додав, що мав розмову з президентом і прем’єром щодо забезпечення сталого та стабільного фінансування сил безпеки та оборони.

Багато українських військових потребують лікування, зокрема протезування. Раніше ми розповідали, як відправити українського військового на лікування за кордон.

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